Гроші
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Ціна на газ в Європі впала і віртуальна місія МВФ в Україні – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Вікторія Барановська Вікторія Барановська Редактор розділу Київ
17 вересня, 06:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини
МВФ виділив гроші Україні, а вартість газу для Європи рухнула
МВФ виділив гроші Україні, а вартість газу для Європи рухнула / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже у вересні запрацює віртуальна місія МВФ, а ціна газу в Європі, що досягли рекорду в 970 доларів за тисячу кубометрів, раптово обвалилася до 800 доларів за тисячу кубометрів.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини четверга, 16 вересня.

Рекордні врожаї пшениці та ячменю

Реклама

В Україні, за станом на середину вересня, вже зібрали чотири основні культури: пшениця, ячмінь, рапс і горох. Більше того, аграрії зібрали історичний максимум пшениці – 32,9 млн т, і ячменю – 10,1 млн т.

В цьому році, порівняно з попереднім, зібрали на 22% більше пшениці і на 27% більше ячменю. Таких показників вдалося досягти за рахунок збільшення врожайності і посівних площ. Порівняно з минулим роком, посіви пшениці збільшили на 8%, до 7,1 млн га, а ячменю – на 4%, до 2,5 млн га.

Україна вимагає гарантій по "Північному потоку-2"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до США і Німеччини – щоб вони надали гарантії Україні в зв'язку з газопроводом "Північний потік-2". Він зазначив, що Росія вже тепер створює тиск на європейському газовому ринку.

"В останні дні була серйозна активність на треку "Північного потоку-2". Ми трясемо наших партнерів і вимагаємо, що пора від слів переходити до конкретних дій, від запевнень до конкретних гарантій", – сказав Кулеба.

В Європі впала ціна на газ

Реклама

Біржова ціна на газ в Європі, 16 вересня, після рекордних показників попереднього дня, знизилася до 800 доларів за тисячу кубометрів.

На торгах у четвер вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах падала до $771 або €63,2 за МВт⋅год. Але пізніше ціна виросла до $834 за тисячу кубометрів.

Віртуальна місія МВФ

Віртуальна місія МВФ в Україні з питань першого перегляду програми stand-by почне роботу пізніше в цьому місяці. Точна дата поки що невідома.

"Не можу дати ніяких деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення (програми)... Дискусії тривають", – відповів представник МВФ.

Реклама

Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Рекомендації

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Головне про Гроші
Тарифи на газ
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Пряма трансляція
статистика
Курс гривні СЬОГОДНІ

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.67

Євро (€)

31.37

Російський рубль (₽)

0.37

Опитування
Генератор гордості
Кайфони від того, що ти - українець!
Опитування
Опитування
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти