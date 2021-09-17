Ціна на газ в Європі впала і віртуальна місія МВФ в Україні – найголовніше про гроші СЬОГОДНІ

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші останні економічні новини

МВФ виділив гроші Україні, а вартість газу для Європи рухнула / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні вже у вересні запрацює віртуальна місія МВФ, а ціна газу в Європі, що досягли рекорду в 970 доларів за тисячу кубометрів, раптово обвалилася до 800 доларів за тисячу кубометрів.

Сайт "Сьогодні" зібрав всі найважливіші економічні новини четверга, 16 вересня.

Рекордні врожаї пшениці та ячменю

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В Україні, за станом на середину вересня, вже зібрали чотири основні культури: пшениця, ячмінь, рапс і горох. Більше того, аграрії зібрали історичний максимум пшениці – 32,9 млн т, і ячменю – 10,1 млн т.

В цьому році, порівняно з попереднім, зібрали на 22% більше пшениці і на 27% більше ячменю. Таких показників вдалося досягти за рахунок збільшення врожайності і посівних площ. Порівняно з минулим роком, посіви пшениці збільшили на 8%, до 7,1 млн га, а ячменю – на 4%, до 2,5 млн га.

Україна вимагає гарантій по "Північному потоку-2"

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба звернувся до США і Німеччини – щоб вони надали гарантії Україні в зв'язку з газопроводом "Північний потік-2". Він зазначив, що Росія вже тепер створює тиск на європейському газовому ринку.

"В останні дні була серйозна активність на треку "Північного потоку-2". Ми трясемо наших партнерів і вимагаємо, що пора від слів переходити до конкретних дій, від запевнень до конкретних гарантій", – сказав Кулеба.

В Європі впала ціна на газ

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Біржова ціна на газ в Європі, 16 вересня, після рекордних показників попереднього дня, знизилася до 800 доларів за тисячу кубометрів.

На торгах у четвер вартість жовтневого ф'ючерса на хабі TTF в Нідерландах падала до $771 або €63,2 за МВт⋅год. Але пізніше ціна виросла до $834 за тисячу кубометрів.

Віртуальна місія МВФ

Віртуальна місія МВФ в Україні з питань першого перегляду програми stand-by почне роботу пізніше в цьому місяці. Точна дата поки що невідома.

"Не можу дати ніяких деталей про таймлайн виділення грошей або про розширення (програми)... Дискусії тривають", – відповів представник МВФ.