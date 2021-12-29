Безопасность украинских заробитчан под угрозой! В Польше мошенники воруют личные данные

В третьем квартале 2021 года в Польше зафиксировано 25 фактов кражи личных данных и мошенничества на общую сумму 931 тыс. злотых.
Об этом сообщают в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.
За 13 лет это считается самым высоким результатом. Польская полиция все чаще регистрирует случаи мошенничества и производит задержания в разных городах как аферистов-одиночек, так и целые организованные группы с участием граждан Украины и Белоруссии.
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Как работает схема?
Мошенники действуют пошагово, надеясь на вашу наивность и неосведомленность. Сначала они выдают себя за работодателей в интернете, размещая объявления о вакансиях с привлекательными заголовками и хорошей оплатой труда без чрезмерных требований, затем:
- в рекламе прописывают название крупной компании;
- добавляют видео, другие медиа, показывающие уровень успеха той же компании;
- получают реакции людей на такие объявления, которые присылают свои заявки;
- спустя время человек получает e-mail, в котором сообщают, что его кандидатура идеальна.
Однако есть условия: перед подписанием договора необходимо заполнить анкету и указать дату рождения, адрес проживания, номер счета, на который будет поступать заработная плата и отправить двусторонний скан своей ID-карты.
Все выглядит очень убедительно, поэтому люди реагируют на такие заманчивые объявления и попадают в беду.
Как защитить себя?
Главное правило для каждого, чтобы не стать жертвой мошенников, —предотвратить попадание персональных данных в руки мошенников.
Эксперты по киберпреступности советуют также:
- как можно меньше делиться личной информацией и фотографиями на страницах соцсетей и форумов;
- проверять компанию или работодателя;
- позвонить в компанию и пообщаться с руководством, обсудить условия предоставления персональных данных.
Если вы хотите перестраховаться или считаете, что ваша личная информация попала в руки мошенников, то у вас есть возможность проверить работодателя. Для этого следует обратиться в ближайшее отделение полиции.
Мошенники в Польше активизировались
Кроме вышеописанной мошеннической схемы есть также другие, не менее опасные.
Да, одним из таких является банковская афера. Работает она просто: русскоязычный консультант в Польше звонит по телефону к клиенту и представляется сотрудником банка, говорит, что с вашего счета был произведен платеж. Якобы для того, чтобы помочь клиенту, мошенники спрашивают:
- сколько у вас денег на счете;
- когда вы последний раз пользовались программой.
Если вы рассказали мошенникам всю секретную информацию, они снимают все деньги со счетов.
Не менее популярной схемой у мошенников является и смс-афера с посылкой.
Мошенники присылают сообщения на телефон, что нужно сделать предоплату за посылку. Они просят перейти на сайт, и после того, как вы ввели данные своей карты, они снимают все деньги со счета.
После этого преступники могут обналичить счет с помощью электронной системы Blik, а также оформить на вас онлайн-кредиты.
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