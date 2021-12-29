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Безопасность украинских заробитчан под угрозой! В Польше мошенники воруют личные данные

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
29 декабря, 11:57
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За последние 13 лет мошенничество в Польше достигло своего пика
В Польше увеличились случаи мошенничества
В Польше увеличились случаи мошенничества / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В третьем квартале 2021 года в Польше зафиксировано 25 фактов кражи личных данных и мошенничества на общую сумму 931 тыс. злотых.

Об этом сообщают в аналитическом центре компании по международному трудоустройству Gremi Personal.

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За 13 лет это считается самым высоким результатом. Польская полиция все чаще регистрирует случаи мошенничества и производит задержания в разных городах как аферистов-одиночек, так и целые организованные группы с участием граждан Украины и Белоруссии.

Как работает схема?

Мошенники действуют пошагово, надеясь на вашу наивность и неосведомленность. Сначала они выдают себя за работодателей в интернете, размещая объявления о вакансиях с привлекательными заголовками и хорошей оплатой труда без чрезмерных требований, затем:

  • в рекламе прописывают название крупной компании;
  • добавляют видео, другие медиа, показывающие уровень успеха той же компании;
  • получают реакции людей на такие объявления, которые присылают свои заявки;
  • спустя время человек получает e-mail, в котором сообщают, что его кандидатура идеальна.

Однако есть условия: перед подписанием договора необходимо заполнить анкету и указать дату рождения, адрес проживания, номер счета, на который будет поступать заработная плата и отправить двусторонний скан своей ID-карты.

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Все выглядит очень убедительно, поэтому люди реагируют на такие заманчивые объявления и попадают в беду.

Как защитить себя?

Главное правило для каждого, чтобы не стать жертвой мошенников, —предотвратить попадание персональных данных в руки мошенников.

Эксперты по киберпреступности советуют также:

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  • как можно меньше делиться личной информацией и фотографиями на страницах соцсетей и форумов;
  • проверять компанию или работодателя;
  • позвонить в компанию и пообщаться с руководством, обсудить условия предоставления персональных данных.

Если вы хотите перестраховаться или считаете, что ваша личная информация попала в руки мошенников, то у вас есть возможность проверить работодателя. Для этого следует обратиться в ближайшее отделение полиции.

Мошенники в Польше активизировались

Кроме вышеописанной мошеннической схемы есть также другие, не менее опасные.

Да, одним из таких является банковская афера. Работает она просто: русскоязычный консультант в Польше звонит по телефону к клиенту и представляется сотрудником банка, говорит, что с вашего счета был произведен платеж. Якобы для того, чтобы помочь клиенту, мошенники спрашивают:

  • сколько у вас денег на счете;
  • когда вы последний раз пользовались программой.

Если вы рассказали мошенникам всю секретную информацию, они снимают все деньги со счетов.

Не менее популярной схемой у мошенников является и смс-афера с посылкой.

Мошенники присылают сообщения на телефон, что нужно сделать предоплату за посылку. Они просят перейти на сайт, и после того, как вы ввели данные своей карты, они снимают все деньги со счета.

После этого преступники могут обналичить счет с помощью электронной системы Blik, а также оформить на вас онлайн-кредиты.

Раньше мы рассказывали о самые большие страхи украинцев в Польше.

Мы также сообщали, какие изменения ждут украинских работников с Нового года.

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