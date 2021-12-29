Безпека українських заробітчан під загрозою! У Польщі шахраї крадуть особисті дані

У третьому кварталі 2021 року у Польщі зафіксували 25 фактів крадіжки особистих даних та шахрайства на загальну суму 931 тис. злотих.
Про це "Сьогодні" повідомляють в аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.
За 13 років це вважається найвищим результатом. Польська поліція все частіше реєструє випадки шахрайства та проводить затримання у різних містах як аферистів-одинаків, так і цілі організовані групи за участю громадян України та Білорусі.
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Як працює схема?
Шахраї діють покроково, сподіваючись на вашу наївність та необізнаність. Спершу вони видають себе за роботодавців в інтернеті, розміщуючи оголошення про вакансії з привабливими заголовками та гарною оплатою праці без надмірних вимог, потім:
- у рекламі прописують назву великої компанії;
- додають відео, інші медіа, що показують рівень успіху тієї ж компанії;
- отримують реакції людей на такі оголошення, які надсилають свої заявки;
- через деякий час людина отримує e-mail, в якому повідомляють, що його кандидатура ідеальна.
Проте є умови: перед підписанням договору необхідно заповнити анкету та вказати дату народження, адресу проживання, номер рахунку, на який надходитиме заробітна плата та надіслати двосторонній скан своєї ID-картки.
Все має дуже переконливий вигляд, тому люди реагують на такі заманливі оголошення і втрапляють в халепу.
Як захистити себе?
Головне правило для кожного, аби не стати жертвою шахраїв, — запобігти потраплянню персональних даних до рук шахраїв.
Експерти з кіберзлочинності радять також:
- якомога менше ділитися особистою інформацією та фото на сторінках соцмереж та форумів;
- перевіряти компанію чи роботодавця;
- зателефонувати в компанію і поспілкуватися з керівництвом, обговорити умови надання персональних даних.
Якщо ви хочете перестрахуватися чи вже вважаєте, що ваша особиста інформація потрапила до рук шахраїв, то у вас є можливість перевірити роботодавця. Для цього потрібно звернутися до найближчого відділення поліції.
Шахраї у Польщі активізувалися
Окрім вищеописаної шахрайської схеми існують також інші, не менш небезпечні.
Так, однією з таких є банківська афера. Працює вона просто: російськомовний консультант у Польщі телефонує до клієнта і представляється співробітником банку, говорить, що з вашого рахунку було здійснено платіж. Нібито для того, щоб допомогти клієнту, шахраї запитують:
- скільки у вас грошей на рахунку;
- коли ви востаннє користувалися програмою.
Якщо ви розповіли шахраям всю секретну інформацію, вони знімають усі гроші з рахунку.
Не менш популярною схемою у шахраїв є і смс-афера з посилкою.
Шахраї надсилають повідомлення на телефон, що потрібно зробити передоплату за посилку. Вони просять перейти на сайт, і після того, як ви ввели дані своєї картки, знімають усі гроші з рахунку.
Після цього злочинці можуть перевести в готівку рахунок за допомогою електронної системи Blik, а також оформити на вас онлайн-кредити.
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