Безпека українських заробітчан під загрозою! У Польщі шахраї крадуть особисті дані

За останні 13 років шахрайство у Польщі сягнуло свого піку

У Польщі зросли випадки шахрайства / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У третьому кварталі 2021 року у Польщі зафіксували 25 фактів крадіжки особистих даних та шахрайства на загальну суму 931 тис. злотих.

Про це "Сьогодні" повідомляють в аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal.

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За 13 років це вважається найвищим результатом. Польська поліція все частіше реєструє випадки шахрайства та проводить затримання у різних містах як аферистів-одинаків, так і цілі організовані групи за участю громадян України та Білорусі.

Як працює схема?

Шахраї діють покроково, сподіваючись на вашу наївність та необізнаність. Спершу вони видають себе за роботодавців в інтернеті, розміщуючи оголошення про вакансії з привабливими заголовками та гарною оплатою праці без надмірних вимог, потім:

у рекламі прописують назву великої компанії;

додають відео, інші медіа, що показують рівень успіху тієї ж компанії;

отримують реакції людей на такі оголошення, які надсилають свої заявки;

через деякий час людина отримує e-mail, в якому повідомляють, що його кандидатура ідеальна.

Проте є умови: перед підписанням договору необхідно заповнити анкету та вказати дату народження, адресу проживання, номер рахунку, на який надходитиме заробітна плата та надіслати двосторонній скан своєї ID-картки.

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Все має дуже переконливий вигляд, тому люди реагують на такі заманливі оголошення і втрапляють в халепу.

Як захистити себе?

Головне правило для кожного, аби не стати жертвою шахраїв, — запобігти потраплянню персональних даних до рук шахраїв.

Експерти з кіберзлочинності радять також:

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якомога менше ділитися особистою інформацією та фото на сторінках соцмереж та форумів;

перевіряти компанію чи роботодавця;

зателефонувати в компанію і поспілкуватися з керівництвом, обговорити умови надання персональних даних.

Якщо ви хочете перестрахуватися чи вже вважаєте, що ваша особиста інформація потрапила до рук шахраїв, то у вас є можливість перевірити роботодавця. Для цього потрібно звернутися до найближчого відділення поліції.

Шахраї у Польщі активізувалися

Окрім вищеописаної шахрайської схеми існують також інші, не менш небезпечні.

Так, однією з таких є банківська афера. Працює вона просто: російськомовний консультант у Польщі телефонує до клієнта і представляється співробітником банку, говорить, що з вашого рахунку було здійснено платіж. Нібито для того, щоб допомогти клієнту, шахраї запитують:

скільки у вас грошей на рахунку;

коли ви востаннє користувалися програмою.

Якщо ви розповіли шахраям всю секретну інформацію, вони знімають усі гроші з рахунку.

Не менш популярною схемою у шахраїв є і смс-афера з посилкою.

Шахраї надсилають повідомлення на телефон, що потрібно зробити передоплату за посилку. Вони просять перейти на сайт, і після того, як ви ввели дані своєї картки, знімають усі гроші з рахунку.

Після цього злочинці можуть перевести в готівку рахунок за допомогою електронної системи Blik, а також оформити на вас онлайн-кредити.

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