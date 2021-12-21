Польща виставила нові умови: до чого готуватись українським заробітчанам після Нового року

Сусідня країна підготувала для українських заробітчан ряд змін

Після Нового року українці в Польщі зароблятимуть більше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща змінила правила вʼїзду для українців, а з Нового року планує підвищити і оплату праці.

"Сьогодні" дізнався, що чекає українських заробітчан вже зовсім скоро.

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Заробітна плата

Як розповів "Сьогодні" генеральний директор компанії із працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич, з Нового року у Польщі підвищується мінімальна погодинна ставка оплати праці.

Відповідно в середньому українці зароблятимуть у Польщі на 2 тисячі гривень більше.

Нині на польських фабриках та заводах українським заробітчанам платять 25-40 тис. гривень та вище.

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Зауважимо, що кількість легальних українських працівників у Польщі рекордна, проте робочих рук все одно не вистачає. Ще восени Польща відчувала гострий дефіцит працівників.

Умови вʼїзду

Всі пасажири, які прямують до Польщі не з Європейського Союзу, мають надати представникам Прикордонної служби Республіки Польща негативний результат діагностичного ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, оформлений польською або англійською мовами.

Ця вимога розповсюджується також на вакцинованих громадян. Особи, які не нададуть представникам Прикордонної служби відповідний тест, повинні будуть відбувати обов’язковий карантин.

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Де українці хочуть працювати?

На тимчасову чи постійну роботу майже половина українців поїхала би до Німеччини. Ця цифра становить 47,8%.

У свою чергу до Чехії хотіли б поїхати попрацювати 38,1% опитаних, до Австрії — 32,4%, до Польщі — 31,3%, до Литви — 23,8%, до Словаччини — 21,8%, до Угорщини — 13,4%, у Румунію – 7,8%, у Молдову – 6,7%. У жодну з цих країн не поїхали б із такою метою 32,7% і лише 0,6% не знайшли, що сказати.

Загалом чоловіки та молодь віком до 30 років більше схильні шукати роботу в запропонованих країнах. До виїзду на роботу в Німеччину та Австрію найбільше прагнуть люди з найвищим рівнем матеріального становища.

Раніше ми розповідали, чому українці їдуть у Польщу, та як там ставляться до наших заробітчан.

А також писали про проблеми українських заробітчан у Польщі, та як уникнути їх з найменшою шкодою для себе.