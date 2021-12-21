Гроші
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🚷 Справа Порошенка 🍾 Підсумки року 2021 😷 Омікрон в Україні 🚀 Ультиматум Росії НАТО
СЬОГОДНІ Новини економіки Економіка

Польща виставила нові умови: до чого готуватись українським заробітчанам після Нового року

Уляна Лебич Уляна Лебич Редактор Гроші Сьогодні
21 грудня, 11:58
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сусідня країна підготувала для українських заробітчан ряд змін
Після Нового року українці в Польщі зароблятимуть більше
Після Нового року українці в Польщі зароблятимуть більше / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Польща змінила правила вʼїзду для українців, а з Нового року планує підвищити і оплату праці.

"Сьогодні" дізнався, що чекає українських заробітчан вже зовсім скоро.

Реклама

Заробітна плата

Як розповів "Сьогодні" генеральний директор компанії із працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич, з Нового року у Польщі підвищується мінімальна погодинна ставка оплати праці.

Відповідно в середньому українці зароблятимуть у Польщі на 2 тисячі гривень більше.

Нині на польських фабриках та заводах українським заробітчанам платять 25-40 тис. гривень та вище.

Реклама

Зауважимо, що кількість легальних українських працівників у Польщі рекордна, проте робочих рук все одно не вистачає. Ще восени Польща відчувала гострий дефіцит працівників.

Умови вʼїзду

Всі пасажири, які прямують до Польщі не з Європейського Союзу, мають надати представникам Прикордонної служби Республіки Польща негативний результат діагностичного ПЛР або експрес-тесту на COVID-19, оформлений польською або англійською мовами.

Ця вимога розповсюджується також на вакцинованих громадян. Особи, які не нададуть представникам Прикордонної служби відповідний тест, повинні будуть відбувати обов’язковий карантин.

Реклама

Де українці хочуть працювати?

На тимчасову чи постійну роботу майже половина українців поїхала би до Німеччини. Ця цифра становить 47,8%.

У свою чергу до Чехії хотіли б поїхати попрацювати 38,1% опитаних, до Австрії — 32,4%, до Польщі — 31,3%, до Литви — 23,8%, до Словаччини — 21,8%, до Угорщини — 13,4%, у Румунію – 7,8%, у Молдову – 6,7%. У жодну з цих країн не поїхали б із такою метою 32,7% і лише 0,6% не знайшли, що сказати.

Загалом чоловіки та молодь віком до 30 років більше схильні шукати роботу в запропонованих країнах. До виїзду на роботу в Німеччину та Австрію найбільше прагнуть люди з найвищим рівнем матеріального становища.

Раніше ми розповідали, чому українці їдуть у Польщу, та як там ставляться до наших заробітчан.

А також писали про проблеми українських заробітчан у Польщі, та як уникнути їх з найменшою шкодою для себе.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама
Тарифи на газ
Більше новин
ТОП публікацій
Юлія Ляхова

Юлія Ляхова

Team Lead Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Фінанс-дайджест
Більше новин
ТОП публікацій
Софія Зінов’єва

Софія Зінов’єва

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Бізнес News
ТОП публікацій
Уляна Лебич

Уляна Лебич

Редактор Гроші Сьогодні

 Дивитись усі статті
Money-лайфхакер
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Новорічні лайфхаки
Як вибрати "свідомі" подарунки
Відкрити мішок
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.3677

Євро (€)

30.77

Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Клікни, щоб не стояти в черзі
Опитування
Інвестпорада
Куди вкласти: валюта, крипто чи золото
Зроби правильний вибір!
Авіатури
Куди летимо? У Тель-Авів!
Дізнатись про новий напрямок
ТОП бізнес
Золота жила для підприємців
Чернігів
Харків
Дніпро
Львів
Чорноморськ
1/2
Чому не Київ?
Опитування

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Green Energy
Лідери сонячної енергетики
Що не так із Україною?
Авторинок
Улюблені уживані машини українців
Тест-драйв цін
Опитування
Математика нумізматики
За одну монету готові платити 100 тис. грн!
Порийся в скарбничці
(Не)святкові ціни
Скільки коштує Новий рік
Заглянь під ялинку
Комуналка
Кому опалення обійдеться дорожче за все?
Дізнатися!
Банк порад
Як заощаджувати гроші?
Дізнайся - й починай відкладати!
Опитування
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,48
33,49
30,60
29,94
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти