У Польщі активізувалися шахраї: хто і як дурить українських заробітчан

Розповідаємо, як не залишитися ошуканим у чужій країні та не залишитися без всіх зароблених грошей

Розповідаємо, як обдурюють українців у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Напередодні новорічних свят у Польщі активізувалися шахраї, для яких велика цільова аудиторія українські заробітчани, адже до Нового року багато хто з них хоче здійснити перекази, купити подарунки або приїжджає заробити.

В аналітичному центрі компанії з міжнародного працевлаштування Gremi Personal розповіли про шахрайські схеми, на які найчастіше потрапляють українські мігранти.

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Банківські афери

Багато великих банків Польщі мають російськомовних консультантів, що дуже вигідно для шахраїв. Як працює схема: вони дзвонять, представляються співробітником банку і говорять про те, що з вашого рахунку було здійснено платіж. Нібито для того, щоб допомогти клієнту, шахраї запитують:

скільки у вас грошей на рахунку;

коли ви востаннє користувалися програмою.

Якщо ви розповіли шахраям всю секретну інформацію, вони знімають усі гроші з рахунку.

Стягнення боргів

Шахраї спеціально дзвонять українським заробітчанам і польською мовою розповідають про заборгованості чи кредит, який був узятий на ваше ім'я. Вони намагаються дізнатися про всі ваші дані і роблять все, щоб змусити сплатити вигаданий борг.

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SMS-афера з посилками

У Польщі ця схема користується популярністю, адже часто українські заробітчани одержують від родичів посилки. Як працюють шахраї: надсилають повідомлення на телефони, що потрібно зробити передоплату за посилку. Вони просять перейти на сайт і після того, як ви ввели дані своєї картки, вони знімають усі гроші з рахунку.

Також шахраям не складе ніяких труднощів перевести в готівку рахунок за допомогою електронної системи Blik, а також оформити на вас онлайн-кредити.

Обман з оголошеннями про роботу

Дуже часто шахраї користуються ситуацією, коли українські заробітчани шукають роботу самостійно та вірять привабливим заголовкам та пропозиціям. Як працює схема: людина відгукується на вакансію, пізніше йому надходить лист, що його кандидатура ідеально підходить.

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Однак перед підписанням договору необхідно заповнити анкету та вказати дату народження, адресу проживання, номер рахунку, на який надходитиме заробітна плата та надіслати двосторонній скан своєї ID-картки. Так шахраї обкрадають українців.

У третьому кварталі 2021 року в Польщі було зафіксовано 25 фактів крадіжки особистих даних та шахрайства на загальну суму 931 тис. злотих (6 млн 215 тис. грн) – це найвищий результат за 13 років.

Як раніше розповіла директор Департаменту рекрутації Gremi Personal Ганна Джоболда, один із найбільших страхів українських заробітчан бути обдуреними і залишитися без зароблених коштів. Також ми писали про те, що напередодні Нового року українці все частіше надсилають заявки на вакансії у Польщі, де не потрібний досвід роботи.