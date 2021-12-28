В Польше активизировались мошенники: кто и как обманывает украинских заробитчан

Рассказываем, как не остаться обманутым в чужой стране и не лишиться всех заработанных денег

Рассказываем, как обманывают украинцев в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Накануне новогодних праздников в Польше активизировались мошенники, для которых большая целевая аудитория – украинские заробитчане, ведь к Новому году многие из них хотят осуществить переводы, купить подарки или приезжают заработать.

В аналитическом центре компании по международному трудоустройства Gremi Personal рассказали о мошеннических схемах, на которые чаще всего попадают украинские мигранты.

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Банковские аферы

Многие крупные банки в Польше имеют русскоязычных консультантов, что очень выгодно для мошенников. Как работает схема: они звонят, представляются сотрудником банка и говорят о том, что с вашего счета был совершен платеж. Якобы для того, чтобы помочь клиенту, мошенники спрашивают:

сколько у вас денег на счету;

когда вы в последний раз пользовались приложением.

Если вы рассказали мошенникам всю секретную информацию, они снимают все деньги со счета.

Взымание долгов

Мошенники специально звонят украинским заробитчанам и на польском языке рассказывают о задолженностях или кредите, который был взят на ваше имя. Они пытаются узнать все ваши данные и делают все, чтобы заставить оплатить вымышленный долг.

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SMS-афера с посылками

В Польше эта схема пользуется популярностью, ведь часто украинские заробитчане получают от родственников посылки. Как работают мошенники: отправляют сообщения на телефоны, что нужно внести предоплату за посылку. Они просят перейти на сайт и после того, как вы ввели данные своей карты, они снимают все деньги со счета.

Также мошенникам не составит никакого труда обналичить счет с помощью электронной системы Blik, а также оформить на вас онлайн-кредиты.

Обман с объявлениями о работе

Очень часто мошенники пользуются ситуацией, когда украинские заробитчане ищут работу самостоятельно и верят привлекательным заголовкам и заманчивым предложениям. Как работает схема: человек откликается на вакансию, позже ему приходит письмо, что его кандидатура идеально подходит.

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Однако перед подписанием договора необходимо заполнить анкету и указать дату рождения, адрес проживания, номер счета, на который будет поступать заработная плата и отправить двусторонний скан своей ID-карты. Так мошенники обворовывают украинцев.

В третьем квартале 2021 года в Польше было зафиксировано 25 фактов воровства личных данных и мошенничества на общую сумму 931 тыс. злотых (6 млн 215 тыс. грн) – это самый высокий результат за 13 лет.

Как ранее рассказала директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, один из самых больших страхов украинских заробитчан — быть обманутыми и остаться без заработанных средств. Также мы писали о том, что накануне Нового года украинцы все чаще присылают заявки на вакансии в Польше, где не требуется опыт работы.