Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Польше активизировались мошенники: кто и как обманывает украинских заробитчан

Юлия Ляхова Юлия Ляхова Team Lead Деньги Сегодня
28 декабря, 18:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как не остаться обманутым в чужой стране и не лишиться всех заработанных денег
Рассказываем, как обманывают украинцев в Польше
Рассказываем, как обманывают украинцев в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Накануне новогодних праздников в Польше активизировались мошенники, для которых большая целевая аудитория – украинские заробитчане, ведь к Новому году многие из них хотят осуществить переводы, купить подарки или приезжают заработать.

В аналитическом центре компании по международному трудоустройства Gremi Personal рассказали о мошеннических схемах, на которые чаще всего попадают украинские мигранты.

Реклама

Банковские аферы

Многие крупные банки в Польше имеют русскоязычных консультантов, что очень выгодно для мошенников. Как работает схема: они звонят, представляются сотрудником банка и говорят о том, что с вашего счета был совершен платеж. Якобы для того, чтобы помочь клиенту, мошенники спрашивают:

  • сколько у вас денег на счету;
  • когда вы в последний раз пользовались приложением.

Если вы рассказали мошенникам всю секретную информацию, они снимают все деньги со счета.

Взымание долгов

Мошенники специально звонят украинским заробитчанам и на польском языке рассказывают о задолженностях или кредите, который был взят на ваше имя. Они пытаются узнать все ваши данные и делают все, чтобы заставить оплатить вымышленный долг.

Реклама

SMS-афера с посылками

В Польше эта схема пользуется популярностью, ведь часто украинские заробитчане получают от родственников посылки. Как работают мошенники: отправляют сообщения на телефоны, что нужно внести предоплату за посылку. Они просят перейти на сайт и после того, как вы ввели данные своей карты, они снимают все деньги со счета.

Также мошенникам не составит никакого труда обналичить счет с помощью электронной системы Blik, а также оформить на вас онлайн-кредиты.

Обман с объявлениями о работе

Очень часто мошенники пользуются ситуацией, когда украинские заробитчане ищут работу самостоятельно и верят привлекательным заголовкам и заманчивым предложениям. Как работает схема: человек откликается на вакансию, позже ему приходит письмо, что его кандидатура идеально подходит.

Реклама

Однако перед подписанием договора необходимо заполнить анкету и указать дату рождения, адрес проживания, номер счета, на который будет поступать заработная плата и отправить двусторонний скан своей ID-карты. Так мошенники обворовывают украинцев.

В третьем квартале 2021 года в Польше было зафиксировано 25 фактов воровства личных данных и мошенничества на общую сумму 931 тыс. злотых (6 млн 215 тыс. грн) – это самый высокий результат за 13 лет.

Как ранее рассказала директор Департамента рекрутации Gremi Personal Анна Джоболда, один из самых больших страхов украинских заробитчан — быть обманутыми и остаться без заработанных средств. Также мы писали о том, что накануне Нового года украинцы все чаще присылают заявки на вакансии в Польше, где не требуется опыт работы.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Что по 💸 в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто будет считать деньги
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,08
19,28
30,75
30,19
29,09
19,48
33,49
30,56
29,81
18,78
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять