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Польша выставила новые условия: к чему готовиться украинским заробитчанам после Нового года

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
21 декабря, 11:58
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Соседняя страна подготовила для украинских работников ряд изменений
После Нового года украинцы в Польше будут зарабатывать больше
После Нового года украинцы в Польше будут зарабатывать больше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Польша сменила правила въезда для украинцев, а с Нового года планирует повысить и оплату труда.

"Сегодня" узнал, что ждет украинских работников уже совсем скоро.

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Заработная плата

Как рассказал генеральный директор компании по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич, с Нового года в Польше повышается минимальная почасовая ставка оплаты труда.

Соответственно, в среднем украинцы будут зарабатывать в Польше на 2 тысячи гривен больше.

Сейчас на польских фабриках и заводах украинским заробитчанам платят 25-40 тыс. гривен и выше.

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Заметим, что количество легальных украинских работников в Польше рекордно, однако рабочих рук все равно не хватает. Еще осенью Польша испытывала острый дефицит людей.

Условия въезда

Все пассажиры, которые едут в Польшу не из Европейского Союза, должны предоставить представителям Пограничной службы Республики Польша отрицательный результат диагностического ПЦР или экспресс-теста на COVID-19, оформленный на польском или английском языке.

Это требование распространяется также на вакцинированных граждан. Лица, которые не представят представителям Пограничной службы соответствующий тест, должны будут отбывать обязательный карантин.

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Где украинцы хотят работать?

На временную или постоянную работу почти половина украинцев поехала бы в Германию. Данная цифра составляет 47,8%.

В свою очередь в Чехию хотели бы поехать поработать 38,1% опрошенных, в Австрию 32,4%, в Польшу 31,3%, в Литву 23,8%, в Словакию 21,8%, в Венгрию 13,4%, в Румынию – 7,8%, в Молдову – 6,7%. Ни в одну из этих стран не поехали бы с такой целью 32,7% и только 0,6% не нашли, что сказать.

В целом мужчины и молодежь до 30 лет больше склонны искать работу в предложенных странах. К выезду на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с высоким уровнем материального положения.

Раньше мы рассказывали, почему украинцы едут в Польшу, и как там относятся к нашим заробитчанам.

А также писали о проблемы украинских работников в Польше, и как избежать их с малейшим ущербом для себя.

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