Польша не в моде? Куда мечтают уехать украинские заробитчане

Товары также украинцы выбрали бы далеко не польские

Согласно опросу, украинцы выбрали бы для заработков далеко не Польшу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На временную или постоянную работу почти половина украинцев отправилась бы в Германию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

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Да, в Германию уехали бы 47,8% украинцев.

В Чехию хотели бы поехать поработать 38,1% опрошенных, в Австрию 32,4%, в Польшу 31,3%, в Литву 23,8%, в Словакию 21,8%, в Венгрию 13,4%, в Румынию – 7,8%, в Молдову – 6,7%. Ни в одну из этих стран не поехали бы с такой целью 32,7% и только 0,6% не нашли, что сказать.

В целом мужчины и молодежь до 30 лет больше склонны искать работу в предложенных странах. К выезду на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с высоким уровнем материального положения.

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На отдых

В случае возможности выбирать между странами Центральной Европы для путешествия и отдыха украинцы чаще предпочитали бы Германии (67,5%), Австрии (64%) и Чехии (63%). Дальше идут:

практически с одинаковым результатом Литва (52%), Польша (52%) и Словакия (49%);

меньше опрошенных склонялись к путешествиям в Венгрию (43%), Румынию (35%) и Молдову (33%).

Зависимость между имущественным положением опрошенных, возрастом, местностью и выбором стран для путешествия очень заметна. Среди жителей городов, людей с высшим достатком и младше 40 лет гораздо больше желающих путешествовать по Центральной Европе.

Иностранные гости

О готовности принять у себя в гостях жителей Польши при наличии возможностей заявили 74,3% респондентов, жителей Германии – 73,6%, Чехии – 72,3%, Литвы – 69%, Австрии – 67,7%, Словакии – 66,4%, Молдовы – 59%, Венгрии – 58,6%, Румынии – 53,6%.

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Никого из этих стран не хотят у себя видеть в гостях 7,8% опрошенных, а 1,4% с ответом определиться не смогли.

Товары из других стран

Украинцы предпочитают и готовы рекомендовать товары из Польши (57%), Чехии (57%), а также из Австрии (56%). Однако наибольшее одобрение опрошенных имеют товары из Германии (80%).

80% — не предел, так как объем импорта из Германии достаточно высок (почти 5 млрд, или 9,6% от общего объема импорта в 2020 году).

Что за это опрос

Общенациональный опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентативная для взрослого населения (возрастом 18 лет и старше) Украины. В результате полевого этапа было собрано 2003 анкеты.

Самые высокие зарплаты в Германии

25% всех актуальных вакансий для работы в Германии на кадровом портале grc.ua открыты для ИТ-специалистов. В основном ищут сотрудников с минимальным опытом или вообще без него. Средняя компенсация – чуть больше 60 тыс. грн.

А вот разработчик программного обеспечения (Net and Node.js Software Developer) с хорошим опытом работы может претендовать на сумму 4-4.5 тыс. евро (121 тыс. – 137 тыс. до вычета налогов).

Что требует от кандидата: минимум 4 года опыта в разработке, хорошие знания Oracle, MS SQL и Java Script, свободный английский и готовность к релокейту.

Заметим, что работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу.

Раньше мы также рассказывали, как на самом деле относятся поляки к украинцам.