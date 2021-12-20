Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 🚀 Ультиматум России НАТО 😷 Омикрон в Украине 🌲 Главная елка страны
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Польша не в моде? Куда мечтают уехать украинские заробитчане

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
20 декабря, 12:18
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Товары также украинцы выбрали бы далеко не польские
Согласно опросу, украинцы выбрали бы для заработков далеко не Польшу
Согласно опросу, украинцы выбрали бы для заработков далеко не Польшу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На временную или постоянную работу почти половина украинцев отправилась бы в Германию.

Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии.

Реклама

Да, в Германию уехали бы 47,8% украинцев.

В Чехию хотели бы поехать поработать 38,1% опрошенных, в Австрию 32,4%, в Польшу 31,3%, в Литву 23,8%, в Словакию 21,8%, в Венгрию 13,4%, в Румынию – 7,8%, в Молдову – 6,7%. Ни в одну из этих стран не поехали бы с такой целью 32,7% и только 0,6% не нашли, что сказать.

В целом мужчины и молодежь до 30 лет больше склонны искать работу в предложенных странах. К выезду на работу в Германию и Австрию больше всего стремятся люди с высоким уровнем материального положения.

Реклама

На отдых

В случае возможности выбирать между странами Центральной Европы для путешествия и отдыха украинцы чаще предпочитали бы Германии (67,5%), Австрии (64%) и Чехии (63%). Дальше идут:

  • практически с одинаковым результатом Литва (52%), Польша (52%) и Словакия (49%);
  • меньше опрошенных склонялись к путешествиям в Венгрию (43%), Румынию (35%) и Молдову (33%).

Зависимость между имущественным положением опрошенных, возрастом, местностью и выбором стран для путешествия очень заметна. Среди жителей городов, людей с высшим достатком и младше 40 лет гораздо больше желающих путешествовать по Центральной Европе.

Иностранные гости

О готовности принять у себя в гостях жителей Польши при наличии возможностей заявили 74,3% респондентов, жителей Германии – 73,6%, Чехии – 72,3%, Литвы – 69%, Австрии – 67,7%, Словакии – 66,4%, Молдовы – 59%, Венгрии – 58,6%, Румынии – 53,6%.

Реклама

Никого из этих стран не хотят у себя видеть в гостях 7,8% опрошенных, а 1,4% с ответом определиться не смогли.

Товары из других стран

Украинцы предпочитают и готовы рекомендовать товары из Польши (57%), Чехии (57%), а также из Австрии (56%). Однако наибольшее одобрение опрошенных имеют товары из Германии (80%).

80% — не предел, так как объем импорта из Германии достаточно высок (почти 5 млрд, или 9,6% от общего объема импорта в 2020 году).

Что за это опрос

Общенациональный опрос проводился с 22 октября по 12 ноября 2021 методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки номеров мобильных телефонов во всех областях Украины, кроме территорий, которые временно не контролируются властями Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

Выборка репрезентативная для взрослого населения (возрастом 18 лет и старше) Украины. В результате полевого этапа было собрано 2003 анкеты.

Самые высокие зарплаты в Германии

25% всех актуальных вакансий для работы в Германии на кадровом портале grc.ua открыты для ИТ-специалистов. В основном ищут сотрудников с минимальным опытом или вообще без него. Средняя компенсация – чуть больше 60 тыс. грн.

А вот разработчик программного обеспечения (Net and Node.js Software Developer) с хорошим опытом работы может претендовать на сумму 4-4.5 тыс. евро (121 тыс. – 137 тыс. до вычета налогов).

Что требует от кандидата: минимум 4 года опыта в разработке, хорошие знания Oracle, MS SQL и Java Script, свободный английский и готовность к релокейту.

Заметим, что работники из Украины отказываются работать в Польше на сборе яблок и выбирают более легкую работу.

Раньше мы также рассказывали, как на самом деле относятся поляки к украинцам.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Новогодние лайфхаки
Как выбрать “осознанные” подарки
Открыть мешок
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.25

Российский рубль (₽)

0.369

Евро (€)

30.86

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,16
19,23
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Треки Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять