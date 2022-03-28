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100 тысяч рублей за отказ от войны: российским военным в Украине предлагают сложить оружие и сдаться

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 13:13
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У российских военных появилась еще одна серьезная причина для того, чтобы сложить оружие и остановить кровопролитную войну против Украины
Российских оккупантов призывают сдаваться в плен ВСУ
Российских оккупантов призывают сдаваться в плен ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Уже ни для кого не секрет, что война с Украиной нанесла серьезный ущерб российской экономике. Теперь же РФ не может платить даже своим солдатам, которых послали для "освобождения" украинцев. Поэтому украинский "Укргазбанк" решил сделать выгодное и щедрое предложение российским военным, которые сейчас с оружием в руках находятся на украинской земле.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Так, банк согласен отдать все наличные в рублях тем российским военным, которые будут сдаваться в плен украинским военным силам и сдавать свою технику и оружие.

"Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, на которую удосужилось их государство", — сказано в сообщении.

Кроме внушительной суммы денег россияне еще и сберегут свою жизнь и получат шанс после войны вернуться к своим семьям. Чтобы это произошло, потребуется:

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  • сдаться в плен украинским вооруженным силам;
  • отдать оружие и технику, которая есть в наличии.

В банке отмечают, что за отказ воевать против украинского народа российские военные получат 100 тысяч рублей наличными.

"Мы понимаем, что "гости" эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, к тому же же это не экологично!", – отметили в финучреждении.

В России начались массовые увольнения

Каждая пятая российская компании сократила штат или отправила сотрудников в простой. В 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий вынуждены закрыться. Кроме того, у компаний нет денег на выплату зарплат.

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Также мы писали, что в оккупированном Крыму серьезно подорожали товары. Из-за высоких цен оккупанты угрожают крупнейшему рынку на полуострове. Подробнее читайте в нашем материале.

Ранее мы рассказывали, что российский "АвтоВаз" вводит сокращенную рабочую неделю, и писали, можно ли ожидать дефолта России.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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