100 тысяч рублей за отказ от войны: российским военным в Украине предлагают сложить оружие и сдаться

У российских военных появилась еще одна серьезная причина для того, чтобы сложить оружие и остановить кровопролитную войну против Украины

Российских оккупантов призывают сдаваться в плен ВСУ / Фото: Коллаж: Сегодня, Генеральный штаб ВСУ

Уже ни для кого не секрет, что война с Украиной нанесла серьезный ущерб российской экономике. Теперь же РФ не может платить даже своим солдатам, которых послали для "освобождения" украинцев. Поэтому украинский "Укргазбанк" решил сделать выгодное и щедрое предложение российским военным, которые сейчас с оружием в руках находятся на украинской земле.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

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Так, банк согласен отдать все наличные в рублях тем российским военным, которые будут сдаваться в плен украинским военным силам и сдавать свою технику и оружие.

"Все мы знаем, что российской армии не хватает мотивации, поэтому мы решили немного подтолкнуть военных к принятию верного решения и готовы заплатить больше денег, чем предлагают им дома. Даже больше той посмертной выплаты, на которую удосужилось их государство", — сказано в сообщении.

Кроме внушительной суммы денег россияне еще и сберегут свою жизнь и получат шанс после войны вернуться к своим семьям. Чтобы это произошло, потребуется:

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сдаться в плен украинским вооруженным силам;

отдать оружие и технику, которая есть в наличии.

В банке отмечают, что за отказ воевать против украинского народа российские военные получат 100 тысяч рублей наличными.

"Мы понимаем, что "гости" эти из далекого прошлого, где не работают платежные системы Visa и Mastercard, поэтому выплаты гарантируем только наличными. Эти деньги для нас не имеют никакой ценности, ну не сжигать же их, к тому же же это не экологично!", – отметили в финучреждении.

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