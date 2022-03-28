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100 тисяч рублів за відмову від війни: російським військовим в Україні пропонують скласти зброю та здатися

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 13:13
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У російських військових з'явилася ще одна серйозна причина для того, щоб скласти зброю та зупинити кровопролитну війну проти України
Російських окупантів закликають здаватися в полон ЗСУ
Російських окупантів закликають здаватися в полон ЗСУ / Фото: Колаж: Сьогодні, Генеральний штаб ЗСУ

Вже ні для кого не секрет, що війна з Україною завдала серйозної шкоди російській економіці. Тепер РФ не може платити навіть своїм солдатам, яких надіслала для "звільнення" українців. Тому український "Укргазбанк" вирішив зробити вигідну та щедру пропозицію російським військовим, які зараз зі зброєю в руках перебувають на українській землі.

Про це повідомляє прес-служба банку.

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Так, банк згоден віддати всі готівку в рублях тим російським військовим, які здаватимуться в полон українським військовим силам і складатимуть свою техніку та зброю.

"Всі ми знаємо, що російській армії не вистачає мотивації, тому ми вирішили трохи підштовхнути військових до прийняття вірного рішення і готові заплатити більше грошей, ніж пропонують їм удома. Навіть більше за ту посмертну виплату, на яку спромоглася їхня держава", – сказано у повідомленні.

Окрім великої суми грошей росіяни ще й збережуть своє життя та отримають шанс після війни повернутися до своїх родин. Щоб це сталося, знадобиться:

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  • здатися в полон українським збройним силам;
  • віддати зброю та техніку, яка є в наявності.

У банку зазначають, що за відмову воювати проти українського народу російські військові отримають 100 тисяч рублів готівкою.

"Ми розуміємо, що "гості" ці з далекого минулого, де не працюють платіжні системи Visa та Mastercard, тому виплати гарантуємо лише готівкою. Ці гроші для нас не мають жодної цінності, ну не спалювати їх, до того ж це не екологічно!", – зазначили у фінустанові.

У Росії почалися масові звільнення

Кожна п'ята російська компанії скоротила штат або відправила співробітників у відпустки. У 13,7% компаній виторг упав більш ніж на 50%, а 3,5% підприємств змушені закритися. Крім того, компанії не мають грошей на виплату зарплат.

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Також ми писали, що у окупованому Криму серйозно подорожчали товари. Через високі ціни окупанти загрожують найбільшому ринку на півострові. Детальніше читайте у нашому матеріалі .

Раніше ми розповідали, що російський "АвтоВаз" запроваджує скорочений робочий тиждень , і писали, чи можна очікувати дефолту Росії.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

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