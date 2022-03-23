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У Криму ціни виросли до небес: ринки вже отримують погрози

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23 березня, 19:05
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Розповідаємо, що відбувається в окупованому Криму з цінами та чим окупаційна влада погрожує найбільшому ринку
Окупаційна влада Криму намагається врегулювати ситуацію з космічними цінами
Окупаційна влада Криму намагається врегулювати ситуацію з космічними цінами / Фото: Колаж: Сьогодні

Санкції проти Російської Федерації за її агресію проти України впливають і на тимчасово окупований нею Крим. Доступність продуктів погіршується, а ціни на них ростуть чи не щодня. Окупаційна влада намагається врегулювати ціни, однак це не дуже рятує ситуацію.

Тепер глава окупантів на півострові Сергій Аксьонов пригрозив "націоналізацією" приватному Ялтинському ринку за націнки. Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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Торгова націнка – "позамежна"

На Ялтинському ринку працює близько 1000 підприємців, він є одним із найбагатших щодо вибору та якості продуктів на півострові. Нині він перебуває у приватній власності. За словами представниці російської влади в Ялті, ціни на цьому ринку стали колосальні.

Вона каже, що яловичина, наприклад, коштує 780 рублів за кілограм (233 грн), а картопля – 100 рублів (29 грн).

Вирішити проблему хочуть через "націоналізацію"

Аксьонов тепер погрожує Ялтинському ринку "націоналізацією", якщо його власники не знизять торгову націнку.

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"Якщо ми не знайдемо за тиждень спільну мову з підприємцем, то я знайду варіант, як повернути все в початковий стан – у муніципальну власність. Жартувати ніхто ні з ким не буде. Сьогодні такий час, що я не маю часу торгуватися", – заявив представник окупантів.

Він додав, що раніше його нібито вмовляли не "націоналізувати" цей ринок і він пішов на поступки. А тепер ситуація може обернутися проти власників ринку.

Як війна РФ проти України зруйнує життя людей у Криму

Раніше "Сьогодні" розбиралися, як санкції проти РФ вплинуть на ситуацію на півострові. Ціни там уже дуже високі, виникає дефіцит на певні товари. Президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко пояснив, що на російському ринку збільшиться кількість підроблених товарів. Їх завозитимуть із-за кордону, але Росія також виготовлятиме підробки. Однак це не здешевить товари.

Ціни зростатимуть і далі, і на їхнє підвищення вплине обвал рубля. Офіційний курс долара Центробанк РФ зафіксував, і він на половину нижчий, ніж на чорному ринку. Та це однаково не врятує російських виробників.

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Читайте також про те, чому підприємці в Криму на межі виживання та що чекає українських біженців у Криму і чому в них забирають паспорти.

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