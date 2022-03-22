Поки йде війна: чому підприємці в Криму на межі виживання

Бізнес закривається, проводить ребрендинг або просто продає за нереальними цінами

Бізнес в Криму масово закривається / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після початку війни на території України та запровадження санкцій щодо Росії, в кримських магазинах почалися перебої з постачанням продуктів, черги, дефіцит необхідних товарів, почали масово закриватися магазини і турагентства.

"Сьогодні" розповість вам, як виживає бізнес в Криму, поки Росія воює з Україною.

Реклама

З 2014 року бізнес в Криму і так працює за російськими правилами, тож, можна припустити, що йому несолодко ще з того часу. Проте зараз, в період війни в Україні, багаточисельних санкцій проти РФ з боку Європи та США, ситуація набула ще більш плачевного характеру: вартість оренди стала для підприємців непідйомною, а закриття авіасполучення неабияк вдарило по туризмі.

Що відомо про популярні мережі в Криму?

У головному курортному місті Криму – Ялті – у березні почали масово звільняти торгові площі, які раніше були зайняті магазинами, кафе, салонами краси та іншими комерційними об'єктами — це з'ясував кореспондент "Крим.Реалії".

Знаковим стало і те, що набережній міста закрилася етно-їдальня "Пузата Хата". Вона пропонувала відвідувачам страви української кухні, а її співробітники, спілкуючись із відвідувачами, переходили на українську мову.

Реклама

Закриваються і спеціалізовані магазини, що продавали товари іноземного виробництва (спортивне харчування, спорядження для дайвінгу та підводного полювання), туристичні агенції (які орієнтувалися в основному на європейський напрямок).

Проводить ребрендинг і компанія, що працювала під брендом магазинів мережі Eva. Вивіски магазинів у Сімферополі та Севастополі завішані чорною плівкою. Водночас у самих магазинах і на вхідних дверях, як повідомляють "Крим.Реалії", залишилася символіка торгової марки Eva.

Магазин в Криму / Фото: Крим.Реалії

Реклама

"Магазини не закриваються, а просто змінюють назву та логотип. Звичайний ребрендинг української мережі EVA, яка зараз активно підтримує ЗСУ. Тепер вони називатимуться Orangeva", — йдеться в одній з публікацій мережі "Вконтакте".

"Ми хочемо привести Бренд в гармонію з поточним становищем бізнесу", — заявили в компанії.

При цьому доменне імʼя сайту досі залишилося "evacosmetics". Також залишилися незмінними брендові кольори торгової марки Eva – помаранчевий і салатовий.

Залишаються тільки продуктові магазини

Залишаються на плаву в Криму поки що в основному продуктові об'єкти. Але ціни у них значно зросли порівняно з лютим і продовжують зростати, попри заперечення місцевої влади.

Кримський блогер Вадим Екстрімов 17 березня підрахував, наскільки подорожчав набір продуктів для олів'є. Так, якщо два роки тому інгредієнти коштували 400 рублів (орієнтовно 120 грн), перед Новим роком — 730 рублів (орієнтовно 219 грн), то зараз вже цілих 900 рублів (орієнтовно 270 грн).

Місцева влада намагається врегулювати ціни

Раніше так звана влада в Криму стверджувала, що ситуацію з цінами повністю контролює, проте 21 березня вона визнала, що здорожчання продуктів безпосередньо повʼязане із санкціями. За повідомленням Радміну Криму, під час засідання регіонального штабу обговорили заходи спрямовані на підтримку економіки, громадян і бізнесу, серед них:

зниження процентної ставки мікропозик для малого і середнього бізнесу;

моніторинг антикризових заходів, що вживаються в регіонах сусідньої Росії;

централізовані закупівлі лікарських препаратів із тривалим терміном зберігання.

Чи допоможе це стримати ціни на продукти, та що загалом з цього вийде будемо бачити згодом.

В Криму заберуть бізнес українських підприємців

Торгові обʼєкти в Криму, що належать українським підприємцям, можуть бути вилучені на користь Росії.

"Можу сказати, що ряд великих торгових об'єктів буде розглянуто як потенційні об'єкти для накладення арешту і вилучення на користь рф", – сказав так званий голова Республіки Сергій Аксьонов.

За його словами, торгові обʼєкти вилучать в тих підприємців, які фінансують українську армію та підтримують Україну, яка вже який тиждень страждає від агресії РФ.

Нагадаємо, що у Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам.

Раніше ми розповідали, що чекає українських біженців в Криму, та чому у них забирають паспорти.