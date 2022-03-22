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Отбирают паспорта и выдают фальшивые свидетельства: что ждет украинских беженцев в Крыму

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22 марта, 13:23
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Выданные свидетельства не имеют никакой юридической силы в Украине и других цивилизованных странах
Украинцам выдают свидетельства, которые не имеют юридической силы
Украинцам выдают свидетельства, которые не имеют юридической силы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны с территории Украины выехали несколько миллионов украинцев. Направления, где можно обезопасить себя, выбирают разные: кто-то Польшу, Чехию и Румынию, а кто-то убегает на территорию временно оккупированного Крыма.

Однако там не все так просто, как, например, с соседней Польшей, где местные власти разными способами пытаются помочь украинским переселенцам (речь идет и о возможности пересечь границу без загранпаспорта, и о бесплатном питании, проживании, и о работе без специальных разрешений и т.д.). В Крыму все иначе: паспорта изымают, а взамен дают ничем не подтвержденные свидетельства.

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Как сообщает Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым в Facebook, у наших граждан, бегущих от войны на территорию временно оккупированного Крыма, оккупационные администрации России изымают украинские паспорта и предоставляют "свидетельства", которые не имеют никакой юридической силы.

Да, после пересечения админграницы:

  • вас заставляют встать на так называемый учет;
  • изымают паспорт гражданина Украины (при регистрации в оккупационной "Федеральной миграционной службе" России в Крыму);
  • выдают свидетельство на "получение временного убежища на территории России".

В представительстве Президента говорят, что указанные бумаги не имеют никакой юридической силы на территории Украины или других цивилизованных стран, в частности, не являются документами, удостоверяющими личность, и призывают граждан не отдавать оккупационным силам свои паспорта и другие документы, выданные Украиной.

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В Крыму заберут бизнес украинских предпринимателей

Торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским предпринимателям, могут быть изъяты в пользу России.

"Могу сказать, что ряд крупных торговых объектов будет рассмотрен как потенциальные объекты для наложения ареста и изъятия в пользу России", – сказал так называемый глава Республики Сергей Аксенов.

По его словам, торговые объекты будут изъяты у тех предпринимателей, которые финансируют украинскую армию и поддерживают Украину, которая уже неделю страдает от агрессии РФ.

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Напомним, что в Крыму началася массовая продажа недвижимости, принадлежащей коллаборантам и русским колонизаторам.

Раньше мы писали, какую компенсацию Украина получит от агрессора по окончанию войны.

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Цитата дня

Покупать сейчас иностранную валюту на черном рынке не стоит. Курс будет завышенным и заработать на обратной конвертации не факт, что получится. Никто не знает, какие решения по монетарной политике будут приняты после завершения войны.

Александр Болтян, аналитик компании Esperio
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