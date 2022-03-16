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Космические цены на лекарства, нехватка гречки и сахара: как Крым реагирует на войну в Украине

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16 марта, 19:12
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Цены на продукты всячески пытаются урегулировать, как и дефицит на рынке импортных препаратов
Что происходит в Крыму во время войны
Что происходит в Крыму во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны в Украине, которую начала Россия путем вторжения на наши земли, санкции США и ЕС экономика агрессора значительно пошатнулась. Не обошла она и оккупированную в 2014 году украинскую территорию АР Крым.

Уже сейчас крупные торговые сети Республики вводят ограничения на продажу продовольственных товаров первой необходимости. Как сообщают в Министерстве промышленной политики Крыма такие меры направлены на избежание дефицита, а также для борьбы со спекулянтами, которые покупают в крупных сетях товары с минимальной наценкой, а затем перепродают их в несколько раз дороже.

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Уже сейчас некоторые крупные торговые сети Республики ввели ограничения на отпуск бакалейной группы товаров — не больше 3 кг в одни руки. Это касается сахара, рисовой и гречневой крупы.

Что происходит с ценами на полуострове?

В самих торговых сетях работники заявляют о быстром повышении цен на хлеб, сахар, молоко, колбасу и ряд других продуктов первой необходимости из-за нестабильной ценовой политики поставщиков. По их словам, без жесткого государственного регулирования цены долго удерживать не получится.

Пока на заседании Общественной палаты Крыма озвучили рекомендованные цены на такие социально значимые продукты питания:

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  • на сахар рекомендованная цена – до 80 рублей (по курсу 3,64 это 291,2 грн);
  • на рис – до 69 рублей (251,16 грн);
  • на гречку – не более 130 рублей (473,2 грн);
  • молоко 2,5% – не более 75 рублей (273 грн).

Ажиотаж в аптеках

Ажиотаж в Крыму создается и в аптеках. Люди массово скупают импортные лекарства.

По сообщению министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, в розничном сегменте отмечается рост цен от 20 до 50% на импортные лекарства, отечественные товары подорожали на 5–15%.

Обустройство бункеров в Крыму

После того, как в Крыму началась массовая продажа недвижимости, принадлежащая коллаборантам и российским колонизаторам, бизнесмены массово начали предлагать услуги бункеризации.

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"Базовая цена "бункеризации" для колонизаторов объявляется в 1,5 миллионов рублей; крымчане в социальных сетях иронизируют, что такая стоимость обустройства бункера скоро будет равна сумме, которую предлагают за самое жилье", — сообщают в Association of Reintegration of Crimea.

Это все является следствием панических настроений на полуострове после вторжения России на территорию Украины.

Раньше мы рассказывали, как западноукраинские арендодатели наживаются на своих во время войны, публикуя объявления об аренде жилья стоимостью от 2 до 3 тыс. дол.

Также мы писали, что торговые объекты в Крыму, принадлежащие украинским предпринимателям, могут быть изъяты в пользу России.

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