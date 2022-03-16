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Віджати до останньої крихти. В Криму планують забрати бізнес українських підприємців

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16 березня, 18:06
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Бізнес заберуть в тих, хто фінансово підтримує українську армію
Бізнес українських підприємців заберцть на благо рф
Бізнес українських підприємців заберцть на благо рф / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Торгові обʼєкти в Криму, що належать українським підприємцям, можуть бути вилучені на користь Росії.

Про це заявив 16 березня в ефірі телеканалу "Росія24" так званий голова Республіки Сергій Аксьонов.

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"Можу сказати, що ряд великих торгових об'єктів буде розглянуто як потенційні об'єкти для накладення арешту і вилучення на користь рф", – сказав Аксьонов.

За його словами, торгові обʼєкти вилучать в тих підприємців, які фінансують українську армію та підтримують Україну, яка вже який тиждень страждає від агресії РФ.

Нагадаємо, що за два роки після незаконної окупації Криму відбулося три умовні етапи присвоєння державної власності та власності українських приватних і юридичних осіб:

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  • перший етап — одразу після анексії, було "націоналізовано" державну власність України – крупні державні компанії "Чорноморнафтогаз", "Укртрансгаз", залізниці, порти, судноплавні компанії;
  • другий етап — "націоналізація", "викуп" приватної власності – пройшов восени 2014 року – навесні 2015. Значною мірою він стосувався перерозподілу власності українських фінансово-промислових груп на користь самопроголошеного кримського "уряду";
  • третій етап — стартував на початку березня 2015 року, – "приватизація" українських активів, майна, які належать державі чи приватним юридичним особам. Етап став фактичним продажем українських підприємств, які раніше зазнали "націоналізації та "викупу" відповідно до рішення самопроголошених кримських органів влади.

Націоналізація російського майна

Ще 3 березня Верховна Рада України ухвалила закон про націоналізацію в Україні майна та грошей юридичних осіб, які походять з Росії. 10 березня Закон підписав президент Володимир Зеленський.

Після того, як майно примусово вилучать, його передадуть у господарське ведення на тимчасовій або постійній основі спеціалізованому держпідприємству в Україні.

Водночас у законі йдеться про те, що право України вимагати від Росії відповідальності та відшкодування заподіяної шкоди не скасовується.

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Щоб реалізувати цю процедуру, із державного чи місцевих бюджетів додатково виділяти кошти не потрібно.

Масовий продаж нерухомості

У Криму почався масовий продаж нерухомості, яка належить колаборантам та російським колонізаторам.

Як повідомляє радник керівника Офісу президента Олексій Арестович, з тимчасово окупованого Криму окупанти екстренно вивезли сім’ї працівників ФСБ.

"Ви знаєте, що в Криму різко стартував продаж квартир? Що вони екстрено вивезли з Криму сім'ї співробітників ФСБ? Їм тут кінець. Страшний, розгромний, ганебний. Такий, що здригнеться сама історія. І це буде закономірний фінал цього затхлого, свинцевого, нелюдського режиму", — написав Арестович у Facebook.

Раніше ми розповідали, скільки вартує "бункеризація" в Криму, а також писали, яку компенсацію Україна отримає від агресора після закінчення війни.

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