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В Крыму цены выросли до небес: рынки уже получают угрозы

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23 марта, 19:05
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Рассказываем, что происходит в оккупированном Крыму с ценами и чем оккупационная власть угрожает крупнейшему рынку
Оккупационные власти Крыма пытаются урегулировать ситуацию с космическими ценами
Оккупационные власти Крыма пытаются урегулировать ситуацию с космическими ценами / Фото: Коллаж: Сегодня

Санкции против Российской Федерации за ее агрессию против Украины влияют и на временно оккупированный ею Крым. Доступность продуктов ухудшается, а цены на них растут каждый день. Оккупационные власти пытаются регулировать цены, однако это не очень спасает ситуацию.

Теперь глава оккупантов на полуострове Сергей Аксенов пригрозил "национализацией" частному Ялтинскому рынку за наценки. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

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Торговая наценка – "запредельная"

На Ялтинском рынке работает около 1000 предпринимателей, он один из самых богатых по выбору и качеству продуктов на полуострове. В настоящее время он находится в частной собственности. По словам представительницы российской власти в Ялте, цены на этом рынке колоссальные.

Она говорит, что говядина, например, стоит 780 рублей за килограмм (233 грн), а картофель – 100 рублей (29 грн).

Решить проблему хотят через "национализацию"

Аксенов теперь угрожает Ялтинскому рынку "национализацией", если его владельцы не снизят торговую наценку.

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"Если мы не найдем за неделю общий язык с предпринимателем, то я найду вариант, как вернуть все в первоначальное состояние – в муниципальную собственность. Шутить никто ни с кем не будет. Сегодня такое время, что у меня нет времени торговаться", – заявил представитель оккупантов.

Он добавил, что раньше его якобы уговаривали не "национализировать" этот рынок и он пошел на уступки. А теперь ситуация может обернуться против собственников рынка.

Как война РФ против Украины разрушит жизнь людей в Крыму

Ранее "Сегодня" разбирались, как санкции против РФ повлияют на ситуацию на полуострове. Цены там уже очень высокие, появляется дефицит на определенные товары. Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко объяснил, что на российском рынке увеличится количество поддельных товаров. Их будут завозить из-за границы, но Россия тоже будет изготавливать подделки. Однако это не удешевит товары.

Цены будут расти и дальше, и на их повышение повлияет обвал рубля. Официальный курс доллара Центробанк РФ зафиксировал, и он вполовину ниже, чем на черном рынке. И все равно это не спасет российских производителей.

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Читайте также о том, почему предприниматели в Крыму на грани выживания и что ждет украинских беженцев в Крыму, почему у них забирают паспорта.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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