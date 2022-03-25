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Россию накрыла волна увольнений: сколько людей потеряли работу из-за войны с Украиной

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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25 марта, 10:26
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Каждой пятой российской компании пришлось сократить штат или отправить сотрудников в простой
Сколько россиян уже потеряло работу
Сколько россиян уже потеряло работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Российская экономика все больше погружается в кризис. Около 20% компаний из сферы малого бизнеса сократили своих сотрудников или отправили их в простой.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Актион Бухгалтерия" специально для Forbes.

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Итак, данные свидетельствуют, что у 13,7% компаний выручка упала более чем на 50%, а 3,5% предприятий вынуждены закрыться.

Это означает, что уволить сотрудников или отправить в простой пришлось каждой пятой компании.

Сколько сотрудников уволили?

Из этих компаний около 11% уволили или отправили в простой меньше 10% работников, еще 6,3% оставили без зарплаты от 10 до 30% россиян, а 2,8% пришлось сократить от 50% до 100% штата.

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Курс рубля

24 марта впервые за месяц были открыты торги на московской бирже и, как ни странно, индекс не обвалился, а даже вырос.

Также укрепился и курс рубля, который впервые за март составил меньше 100 руб. за доллар.

Однако радоваться "успехам" рано, поскольку все они созданы искусственно. Дело в том, что нерезидентам запрещено продавать свои акции на Мосбирже.

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Кроме этого запрещены короткие продажи и судя по комментариям пользователей, есть серьезные проблемы с заявками на продажу акций.

Главным же покупателем российских акций является Фонд национального благосостояния РФ, который вливает остатки ресурсов для удержания индекса биржи и курса.

"Сегодня" также писали, можно ли ждать дефолта России и рассказывали, что россиянам перестали выдавать деньги с депозитов.

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