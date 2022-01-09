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Украинцы "теряют" посылки в почтоматах "Новой почты" – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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9 января, 10:30
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Украинцам выплатили компенсацию за пропавшие из почтоматов посылки
Неизвестные воруют посылки из почтоматов в Запорожье
Неизвестные воруют посылки из почтоматов в Запорожье / Фото: Коллаж: Сегодня

В Запорожской области воры разбили несколько почтоматов "Новой почты" и украли оттуда посылки.

Об этом написал в Facebook один из жителей Осипенковского района и рассказал историю своего приятеля, также с этим столкнувшегося.

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Мужчина прикрепил две фотографии с изуродованными почтоматами и заверил, что это не вандализм, а кража, так как преступники прошлись по всему городу.

В комментариях о подобном случае сообщила еще одна женщина и также прикрепила фото.

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"Не отправляете ценные вещи по почтомату. К сожалению, некоторые подонки решили на этом зарабатывать", – написал мужчина в своем посту.

Он отметил, что уже уведомил "Новую почту" об этом случае и призвал всех указывать реальную оценочную стоимость посылок, чтобы в таком случае получить нормальную компенсацию.

Что ответили в Новой почте?

Сотрудники Новой почты отреагировали на пост и заверили, что передали информацию в профильный отдел.
Почтовый оператор признал, что в январе неизвестные повредили несколько почтаматов в Запорожье.

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"На место происшествия сразу прибыла полиция. В настоящее время открыто уголовное производство и проводится расследование. Компания со своей стороны всячески помогает следствию, чтобы найти виновных", – пишут сотрудники "Новой почты".

В комментарии отмечается, что клиентам, посылки которых пострадали, была выплачена полная компенсация.

Новая схема обмана через "Новую почту"

Мошенники придумали новую схему обмана через "Новую почту" когда аферист под видом покупателя на маркет-плейсе выбирает ваш товар и предлагает оплатить через новую услугу "novapay".

Жертве сбрасывают ссылку, где нужно ввести личные данные – после этого деньги со счетов бесследно исчезают.

На самом деле novapay не является отдельной услугой – это платежная система "Новой почты".

"Сегодня" также писали про новые тарифы "Новой почты" и рассказывали, могут ли вам отказать в отправке посылки из-за коробки.

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