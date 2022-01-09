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Українці "втрачають" посилки у поштоматах "Нової пошти" – що відбувається

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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9 січня, 10:30
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Українцям виплатили компенсацію за зниклі з поштоматів посилки
Невідомі крадуть посилки з поштоматів у Запоріжжі
Невідомі крадуть посилки з поштоматів у Запоріжжі / Фото: Колаж: Сьогодні

У Запорізькій області злодії потрощили кілька поштоматів "Нової пошти" та вкрали звідти посилки.

Про це написав у Facebook один з мешканців Осипенківського району та розповів історію свого приятеля, який також з цим стикнувся.

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Чоловік прикріпив дві фотографії із понищеними поштоматами та запевнив, що це не вандалізм, а крадіжка, оскільки злочинці пройшлися по усьому місту.

У коментарях про подібний випадок повідомила ще одна жінка і також прикріпила фото.

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"Не направляйте коштовні речі через поштомат. На жаль, деякі покидьки вирішили на цьому заробляти", – написав чоловік у своєму пості.

Він зазначив, що вже повідомив "Нову пошту" про цей випадок та закликав усіх вказувати реальну оціночну вартість посилок, щоб у такому випадку отримати нормальну компенсацію.

Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники "Нової пошти" відреагували на пост та запевнили, що передали інформацію в профільний відділ.
Поштовий оператор визнав, що у січні невідомі пошкодили декілька поштоматів у Запоріжжі.

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"На місце подій одразу прибула поліція. Наразі відкрито кримінальне провадження та проводиться розслідування. Компанія зі своєї сторони усіляко допомагає слідству, щоб знайти винних", – пишуть співробітники "Нової пошти".

У коментарі зазначається, що клієнтам, посилки яких постраждали, було виплачено повну компенсацію.

Нова схема обману через "Нову пошту"

Шахраї вигадали нову схему обману через "Нову пошту", коли аферист під виглядом покупця на маркет-плейсі обирає ваш товар та пропонує оплатити через нову послугу "novapay".

Жертві скидають посилання, де потрібно ввести особисті дані – після цього гроші з рахунків безслідно зникають.

Насправді ж novapay не є окремою послугою - це платіжна система "Нової пошти".

"Сьогодні" також писали про нові тарифи "Нової пошти" та розповідали, чи можуть вам відмовити у відправці посилки через коробку.

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