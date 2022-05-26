Самые высокие зарплаты и маленькая конкуренция: где в Украине проще найти работу

Рассказываем, в каких регионах Украины сейчас больше вакансий и лучшие предложения по оплате труда

Что происходит на рынке труда / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ украинский рынок труда вошел в кризисный период. Это сказалось и на лидерских позициях Киева по количеству вакансий и зарплат, которые он потерял с начала военного положения. Однако уже в апреле в Киеве вакансий стало больше, и в мае столица окончательно вернула лидерство.

Как активно люди ищут работу, сколько для них предложений и какова средняя зарплата, "Сегодня" рассказали в экспертно-аналитическом центре кадрового портала grc.ua.

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Украинцы начали активно искать работу

Данные показывают, что все больше людей регистрируются на порталах для поиска работы, обновляют свои резюме и активно отзываются на вакансии.

"За последнюю неделю на сайте grc.ua на 55% увеличилось количество новых регистраций и на 33% возросло количество отзывов на вакансии", – говорится в сообщении.

И все еще рынок труда переживает кризис. Спрос на работу растет, однако предложений очень мало.

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В Киеве больше вакансий и лучшие зарплаты, где еще есть работа?

Как отмечают аналитики, доля предложений работы в Киеве составляет 35,8% от актуальных по всей стране вакансий. А дальше этот показатель по регионам таков:

Львов – 17,1%;

Днепропетровская область – 8,5%;

Одесская область – 3,4%;

Ивано-Франковская и Черкасская области – по 2,9%.

Однако конкуренция самая высокая не в Киеве. В мае это Харьковская область, где на одно место претендует в среднем 19 человек. В Киеве на одну вакансию 9,5 претендентов.

Киев также лидер по средней зарплате. Она по всем вакансиям в мае составляет 29 900 грн. За столицей в пятерку регионов с наибольшими зарплатами входят следующие области:

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Полтавская (22 300 грн);

Львовская (21 600 грн);

Одесская (21 000 грн);

Ивано-Франковская (19 400 грн).

Каких специалистов ищут больше всего

"Киев в целом отражает общеукраинскую тенденцию наибольшей востребованности IТ-специалистов и менеджеров по продажам. Почти во всех регионах одинаковый перечень специалистов, для которых больше вакансий", – отмечают аналитики.

Следовательно, кроме IТ-специалистов и менеджеров по продажам в Украине ищут таких специалистов:

сферы маркетинга;

реклама и PR;

сферы транспорта и логистики;

работников без опыта работы.

В целом в Украине востребованы также медики и фармацевты, строители и рабочий персонал. Однако они не попали в топ-10 востребованных специалистов в Киеве.

Также в столице немного больше вакансий по сравнению с общеукраинской статистикой для работников медиа, административного персонала и представителей высшего менеджмента.

"Четверть (25,7%) всех вакансий в Киеве предусматривает возможность работать дистанционно, поэтому не обязательно жить в Киеве. Однако многие компании возвращаются к привычному функционированию, и весомая доля (64,7%) предложений работы в столице с полным рабочим днем, то есть необходимо физическое присутствие сотрудника на рабочем месте. Еще 6,6% вакансий в Киеве предлагают гибкий график и 3% со сменным графиком работы", – говорится в исследовании.

У кого сейчас наименее оплачиваемая работа

Раньше мы рассказывали, что наименьшие заработные платы предлагают в следующих областях:

безопасность – 9200 грн;

туризм, гостиницы, рестораны – 9500 грн;

начало карьеры, студенты – 10 300 грн;

добыча сырья – 11 000 грн;

инсталляция и сервис – 12 600 грн;

банки, инвестиции, лизинг – 13 100 грн.

Неутешительной тенденцией является то, что почти во всех профессиональных областях наблюдается снижение средней заработной платы. За исключением нескольких профессиональных сфер, падение средней зарплаты в мае составляет от 9% до 58%.

Мы также писали, почему официальное трудоустройство важно и чем это поможет во время военного положения, а также какая разница между простоем и остановкой трудового договора во время войны.