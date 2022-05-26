Найвищі зарплати і найменша конкуренція: де в Україні простіше знайти роботу

Розповідаємо, в яких регіонах України зараз більше вакансій і кращі пропозиції щодо оплати праці

Що відбувається на ринку праці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ український ринок праці увійшов у кризовий період. Це позначилось і на лідерських позиціях Києва щодо кількості вакансій і зарплат, які він утратив з початку воєнного стану. Однак уже в квітні у Києві вакансій стало більше, і в травні столиця остаточно повернула лідерство.

Як активно люди шукають роботу, скільки для них пропозицій і яка середня зарплата, "Сьогодні" розповіли в експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua.

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Українці почали активно шукати роботу

Дані показують, що все більше людей реєструються на порталах для пошуку роботи, оновлюють свої резюме та активно відгукуються на вакансії.

"За останній тиждень на сайті grc.ua на 55% збільшилася кількість нових реєстрацій та на 33% зросла кількість відгуків на вакансії", – йдеться у повідомленні.

Та все ще ринок праці переживає кризу. Попит на роботу зростає, однак пропозицій дуже мало.

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У Києві найбільше вакансій і кращі зарплати, де ще є робота?

Як зазначають аналітики, частка пропозицій роботи у Києві становить 35,8% від актуальних в усій країні вакансій. А далі цей показник за регіонами такий:

Львів – 17,1%;

Дніпропетровська область – 8,5%;

Одеська область – 3,4%;

Івано-Франківська та Черкаська області – по 2,9%.

Однак конкуренція найвища не в Києві. У травні це Харківська область, де на одне місце претендує в середньому 19 людей. У Києві ж на одну вакансію 9,5 претендентів.

Київ також лідер з середньої зарплати. Вона по усіх вакансіях у травні становить 29 900 грн. За столицею у п'ятірку регіонів з найбільшими зарплатами входять такі області:

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Полтавська (22 300 грн);

Львівська (21 600 грн);

Одеська (21 000 грн);

Івано-Франківська (19 400 грн).

Яких спеціалістів шукають найбільше

"Київ загалом відзеркалює загальноукраїнську тенденцію найбільшої затребуваності ІТ-спеціалістів та менеджерів з продажу. Майже в усіх регіонах однаковий перелік фахівців, для яких найбільше вакансій", – зазначають аналітики.

Отже, окрім ІТ-спеціалістів та менеджерів з продажу в Україні шукають таких фахівців:

сфери маркетингу;

реклама та PR;

сфери транспорту та логістики;

працівників без досвіду роботи.

Загалом в Україні затребувані також медики та фармацевти, будівельники та робітничий персонал. Однак вони не потрапили у топ-10 затребуваних фахівців у Києві.

Також у столиці трохи більше вакансій, порівнюючи з загальноукраїнською статистикою, для працівників медіа, адміністративного персоналу та представників вищого менеджменту.

"Чверть (25,7%) усіх вакансій у Києві передбачає можливість працювати дистанційно, тому не обов'язково жити в Києві. Проте багато компаній повертаються до звичного функціонування, і вагома частка (64,7%) пропозицій роботи у столиці з повним робочим днем, тобто необхідна фізична присутність співробітника на робочому місці. Ще 6,6% вакансій у Києві пропонують гнучкий графік і 3% зі змінним графіком роботи", – йдеться у дослідженні.

У кого зараз найменш оплачувана робота

Раніше ми розповідали, що найменші заробітні плати пропонують наразі у таких сферах:

безпека – 9200 грн;

туризм, готелі, ресторани – 9500 грн;

початок кар'єри, студенти – 10 300 грн;

видобуток сировини – 11 000 грн;

інсталяція та сервіс – 12 600 грн;

банки, інвестиції, лізинг – 13 100 грн.

Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах простежується зниження середньої заробітної плати. За винятком кількох професійних сфер, падіння середньої зарплати у травні становить від 9% до 58%.

Ми також писали, чому офіційне працевлаштування важливе і чим це допоможе під час воєнного стану, а також яка різниця між простоєм і зупиненням трудового договору під час війни.