Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚔ Донбас у вогні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Новини бізнесу

Найвищі зарплати і найменша конкуренція: де в Україні простіше знайти роботу

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
26 травня, 09:04
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, в яких регіонах України зараз більше вакансій і кращі пропозиції щодо оплати праці
Що відбувається на ринку праці
Що відбувається на ринку праці / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

З початку повномасштабного вторгнення РФ український ринок праці увійшов у кризовий період. Це позначилось і на лідерських позиціях Києва щодо кількості вакансій і зарплат, які він утратив з початку воєнного стану. Однак уже в квітні у Києві вакансій стало більше, і в травні столиця остаточно повернула лідерство.

Як активно люди шукають роботу, скільки для них пропозицій і яка середня зарплата, "Сьогодні" розповіли в експертно-аналітичному центрі кадрового порталу grc.ua.

Реклама

Українці почали активно шукати роботу

Дані показують, що все більше людей реєструються на порталах для пошуку роботи, оновлюють свої резюме та активно відгукуються на вакансії.

"За останній тиждень на сайті grc.ua на 55% збільшилася кількість нових реєстрацій та на 33% зросла кількість відгуків на вакансії", – йдеться у повідомленні.

Та все ще ринок праці переживає кризу. Попит на роботу зростає, однак пропозицій дуже мало.

Реклама

У Києві найбільше вакансій і кращі зарплати, де ще є робота?

Як зазначають аналітики, частка пропозицій роботи у Києві становить 35,8% від актуальних в усій країні вакансій. А далі цей показник за регіонами такий:

  • Львів – 17,1%;
  • Дніпропетровська область – 8,5%;
  • Одеська область – 3,4%;
  • Івано-Франківська та Черкаська області – по 2,9%.

Однак конкуренція найвища не в Києві. У травні це Харківська область, де на одне місце претендує в середньому 19 людей. У Києві ж на одну вакансію 9,5 претендентів.

Київ також лідер з середньої зарплати. Вона по усіх вакансіях у травні становить 29 900 грн. За столицею у п'ятірку регіонів з найбільшими зарплатами входять такі області:

Реклама
  • Полтавська (22 300 грн);
  • Львівська (21 600 грн);
  • Одеська (21 000 грн);
  • Івано-Франківська (19 400 грн).

Яких спеціалістів шукають найбільше

"Київ загалом відзеркалює загальноукраїнську тенденцію найбільшої затребуваності ІТ-спеціалістів та менеджерів з продажу. Майже в усіх регіонах однаковий перелік фахівців, для яких найбільше вакансій", – зазначають аналітики.

Отже, окрім ІТ-спеціалістів та менеджерів з продажу в Україні шукають таких фахівців:

  • сфери маркетингу;
  • реклама та PR;
  • сфери транспорту та логістики;
  • працівників без досвіду роботи.

Загалом в Україні затребувані також медики та фармацевти, будівельники та робітничий персонал. Однак вони не потрапили у топ-10 затребуваних фахівців у Києві.

Також у столиці трохи більше вакансій, порівнюючи з загальноукраїнською статистикою, для працівників медіа, адміністративного персоналу та представників вищого менеджменту.

"Чверть (25,7%) усіх вакансій у Києві передбачає можливість працювати дистанційно, тому не обов'язково жити в Києві. Проте багато компаній повертаються до звичного функціонування, і вагома частка (64,7%) пропозицій роботи у столиці з повним робочим днем, тобто необхідна фізична присутність співробітника на робочому місці. Ще 6,6% вакансій у Києві пропонують гнучкий графік і 3% зі змінним графіком роботи", – йдеться у дослідженні.

У кого зараз найменш оплачувана робота

Раніше ми розповідали, що найменші заробітні плати пропонують наразі у таких сферах:

  • безпека – 9200 грн;
  • туризм, готелі, ресторани – 9500 грн;
  • початок кар'єри, студенти – 10 300 грн;
  • видобуток сировини – 11 000 грн;
  • інсталяція та сервіс – 12 600 грн;
  • банки, інвестиції, лізинг – 13 100 грн.

Невтішною тенденцією є те, що майже в усіх професійних сферах простежується зниження середньої заробітної плати. За винятком кількох професійних сфер, падіння середньої зарплати у травні становить від 9% до 58%.

Ми також писали, чому офіційне працевлаштування важливе і чим це допоможе під час воєнного стану, а також яка різниця між простоєм і зупиненням трудового договору під час війни.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,34 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на бензин?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,00
-
50,00
55,00
-
-
48,90
-
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Нові правила на валютному ринку
Що з доларом?
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Знати більше
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29688.71

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1925.58

Litecoin (LTC)

66.83

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти