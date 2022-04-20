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Рестораны, магазины, хостелы – за сколько продают бизнесы во Львовской области

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 13:19
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Рассказываем о том, как предприниматели из Львовской области сбывают свой бизнес во время войны
Владельцы массово сбывают бизнес во Львовской области
Владельцы массово сбывают бизнес во Львовской области / Фото: olx.ua, Коллаж: Сегодня

Пандемия коронавируса, а теперь еще и война, существенно ударили по украинскому бизнесу. Даже на западе Украины владельцы массово продают свое имущество в разных отраслях.

Редакция "Сегодня" промониторила предложения во Львовской области и предлагает узнать, какой бизнес и за сколько готовы продать предприниматели. За последний месяц появилось более 150 объявлений о продаже бизнеса только во Львове и области.

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Львов

Во Львове по улице Владимира Великого продают готовый секонд-хенд. Магазин арендованный, площадью 100 кв. м, с ремонтом, оборудованием и товаром. Указанная цена – 8900 долларов или 262 тыс. грн.

Секонд-хенд во Львове
Секонд-хенд во Львове / Фото: olx.ua

В Железнодорожном районе города продается семейный ресторан с обновленным интерьером за 20 тыс. долларов, или 590 тыс. грн. Общая площадь помещений составляет 258 кв. м, есть три зала, собственная парковка, договор на летнюю площадку, заведение меблировано. Продают вместе с техникой и договорами на поставку товаров и сайтом.

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Ресторанный бизнес во Львове
Ресторанный бизнес во Львове / Фото: olx.ua

Продают в центре Львова и небольшой швейный бизнес за 20 тысяч долларов, или 590 тысяч гривен. Работники 5 лет создавали женскую, детскую и корпоративную одежду, часто собственные модели. В помещении площадью 100 кв. м расположен швейный цех с универсальными машинами, оверлоками и другой техникой, небольшой кухней и офисом. Владельцы переезжают за границу, но решили позаботиться о своем деле и наемных работниках таким образом.

Швейный бизнес во Львове
Швейный бизнес во Львове / Фото: olx.ua

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За 50 тыс. долларов или 1,47 млн грн собственник продает хостел в центре Львова. Автор убеждает, что бизнес окупится через 1,5 года. Мужчина создал альтернативу классическим хостелам в 2016 году, и за это время более 4000 гостей заведение обслуживало каждый год. Особенность в том, что это капсульный хостел – 8 комнат для сна, рассчитанных на 2 человека каждая. Есть и общая комната на 10 человек.

Хостел во Львове
Хостел во Львове / Фото: olx.ua

Львовская область

На трассе Львов – Краковец расположен маркет-кафе в торговом центре на выезде из областного центра. Автор объявления отметила, что заведение уже настроено на работу, со всем необходимым оборудованием, условиями и поставщиками. Общая площадь арендуемого помещения составляет 98 кв. м. За это просят 35 тыс. долларов, или чуть больше миллиона гривен.

Кофейня на трассе Львов – Краковец
Кофейня на трассе Львов – Краковец / Фото: olx.ua

Виктор из Буска за 900 долларов, или 26,5 тыс. грн, продает созданный сайт для магазина обуви. По убеждению владельца, страница хорошо индексируется в поисковиках, доступна подстройка под вкусы покупателя.

Готовый сайт
Готовый сайт / Фото: olx.ua

Владельцы из Городка продают бизнес, специализирующийся на изготовлении резинового покрытия для детских площадок, фитнес-клубов, стадионов и кортов. У предпринимателей есть тематический сайт и разрешения на импорт сырья из Польши и перепродажу украинским клиентам. Объем производства – 50 кв.м в смену. За бизнес просят 80 тыс. долларов, или 2,36 млн. грн.

Бизнес в Городке
Бизнес в Городке / Фото: olx.ua

В Городоцком районе расположено село Галичаны, где владелец продает фермерское хозяйство площадью 28 гектаров. В саду есть яблони, груши, смородина, орехи, на територии – озеро, складские помещения и необходимая техника. Владелец просит за гектар земли 210 тыс. долларов, или 6,1 млн грн.

Фермерское хозяйство
Фермерское хозяйство / Фото: olx.ua

Сокращение бизнеса в Украине

Ранее мы писали, что нанесенный войной ущерб ударил и по сфере торговли в Украине. Мартовское исследование показало, что за первый месяц войны предприниматели потеряли 85 млрд долларов, треть работников пришлось уволить, еще столько же вынуждено отправить в отпуск.

В то же время на рынке труда появились вакансии на очень нужные профессии – водителей, каменщиков, грузчиков, охранников, курьеров, нянек и швей. Уменьшилось предложение в сфере питания – почти вдвое меньше сейчас нужны продавцы и повара, а официанты исчезли из перечня самых популярных работ.

Сайт "Сегодня" публиковал информацию о самые популярные вакансии в разных городах Украины и сколько за них платят. Узнайте также, что ждет украинцев на рынке труда после войны.

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Надежный тыл
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Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
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Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Изгои
Мировые рекордсмены по санкциям
1
Россия Россия
2 871 (70%)
2
Иран Иран
590 (14,4%)
3
Ирак Ирак
230 (5,6%)
4
Афганистан Афганистан
225 (5,5%)
5
Пакистан Пакистан
188 (4,6%)
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
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