Ресторани, магазини, хостели – за скільки продають бізнеси у Львівській області

Розповідаємо про те, як підприємці з Львівської області збувають свій бізнес під час війни

Власники масово збувають бізнес у Львівській області / Фото: olx.ua, Колаж: Сьогодні

Пандемія коронавірусу, а тепер ще й війна, суттєво вдарили по українському бізнесу. Навіть на заході України власники масово продають своє майно у різних сферах.

Редакція "Сьогодні" промоніторила пропозиції у Львівській області та пропонує дізнатися, який бізнес і за скільки готові продати підприємці. За останній місяць з’явилося понад 150 оголошень про продаж бізнесу лише у Львові та області.

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Львів

У Львові на вулиці Володимира Великого продають готовий секонд-хенд. Магазин орендований, площею 100 кв. м, з ремонтом, обладнанням і товаром. Вказана ціна – 8900 доларів, або 262 тис. грн.

Секонд-хенд у Львові / Фото: olx.ua

У Залізничному районі міста продають сімейний ресторан з оновленим інтер’єром за 20 тис. доларів, або 590 тис. грн. Загальна площа приміщень становить 258 кв. м, є три зали, власна парковка, договір на літній майданчик, заклад умебльований. Продають разом з технікою та договорами на постачання товарів і сайтом.

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Ресторанний бізнес у Львові / Фото: olx.ua

Продають у центрі Львова й невеликий швейний бізнес за 20 тис. доларів, або 590 тис. грн. Працівники 5 років створювали жіночий, дитячий та корпоративний одяг, часто власні моделі. У приміщенні площею 100 кв. м розміщений швейний цех із універсальними машинами, оверлоками та іншою технікою, невеликою кухнею та офісом. Власники переїжджають за кордон, але вирішили подбати про свою справу та найманих працівників у такий спосіб.

Швейний бізнес у Львові / Фото: olx.ua

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За 50 тис. доларів, або 1,47 млн грн власник продає хостел у центрі Львова. Автор переконує, що бізнес окупиться за 1,5 року. Чоловік створив альтернативу класичним хостелам у 2016 році, і за цей час понад 4000 гостей заклад обслуговував щороку. Особливість у тому, що це капсульний хостел – 8 кімнат для сну, розрахованих на 2 особи кожна. Є і загальна кімната на 10 людей.

Хостел у Львові / Фото: olx.ua

Львівська область

На трасі Львів – Краківець розташований маркет-кав’ярня у торговому центрі на виїзді з обласного центру. Авторка оголошення зазначила, що заклад уже налаштований на роботу, з усім потрібним обладнання, умовами та постачальниками. Загальна площа орендованого приміщення становить 98 кв. м. За це просять 35 тис. доларів, або трохи більше мільйона гривень.

Кав'ярня на трасі Львів – Краківець / Фото: olx.ua

Віктор із Буська за 900 доларів, або 26,5 тис. грн продає створений сайт для магазину взуття. За переконанням власника, сторінка добре індексується в пошуковиках, доступне підлаштування під смаки покупця.

Готовий сайт / Фото: olx.ua

Власники з Городка продають бізнес, який спеціалізується на виготовленні гумового покриття для дитячих майданчиків, фітнес-клубів, стадіонів та кортів. Підприємці мають тематичний сайт і дозволи на імпорт сировини з Польщі й перепродаж українським клієнтам. Об’єм виробництва – 50 кв.м за зміну. За бізнес просять 80 тис. доларів, або 2,36 млн грн.

Бізнес у Городку / Фото: olx.ua

У Городоцькому районі розташоване село Галичани, де власник продає фермерське господарство, площею 28 гектарів. У саду є яблуні, груші, смородина, горіхи, на території – озеро, складські приміщення та необхідна техніка. Власник просить за гектар землі 210 тис. доларів, або 6,1 млн грн.

Фермерське господарство / Фото: olx.ua

Скорочення бізнесу в Україні

Раніше ми писали, що завдані війною збитки вдарили й по сфері торгівлі в Україні. Березневе дослідження показало, що за перший місяць війни підприємці втратили 85 млрд доларів, третину працівників довелося звільнити, ще стільки ж – вимушено відправити у відпустку.

Водночас на ринку праці з’явилися вакансії на дуже потрібні професії – водіїв, мулярів, вантажників, охоронців, кур’єрів, няньок і швачок. Поменшало пропозицій у сфері харчування – майже вдвічі менше зараз потрібні продавці та кухарі, а офіціанти зникли з переліку найпопулярніших робіт.

Сайт "Сьогодні" публікував інформацію про найпопулярніші вакансії в різних містах України та скільки за них платять. Дізнавайтеся також, що чекає на українців на ринку праці після війни.