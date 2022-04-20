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Рынок труда в апреле – что мешает украинцам найти работу

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 09:33
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Рассказываем о главных препятствиях, которые не дают гражданам найти работу
Украинцы назвали ряд проблем, которые не дают им найти работу
Украинцы назвали ряд проблем, которые не дают им найти работу / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время войны России против Украины многие граждане потеряли работу и испытывают трудности с поиском новой.

Как пишет Work.ua, результаты опроса среди пользователей показали, что есть ряд препятствий на пути к финансовой безопасности.

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Самая главная проблема в условиях военного положения – отсутствие вакансий в городе или селе, где проживает человек. С ней столкнулась треть опрошенных (34%).

Если вакансии все-таки есть, часто за работу предлагают малую зарплату – на эту проблему указали еще 21% людей. В среднем украинцы предпочитают зарабатывать 15,5 тыс. грн, в то же время работодатели предлагают до 13,7 тыс. грн в месяц.

Еще часть людей (18%) не знают, как и где искать работу. С этим проще – следует начать с написания резюме и мотивационного письма. Далее определиться с вакансией и промониторить проверенные сайты по поиску работы.

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Кроме того, некоторым украинцам (12%) мешает в поиске места труда психологическое состояние. Как известно, ментальное здоровье напрямую связано с физическим, поэтому, чтобы наладить жизнь, нужно, прежде всего, успокоиться, насколько это возможно.

Ряд соискателей работы (8%) отметили, что не имеют возможности физически ходить на работу. Некоторые (4%) не имеют технических возможностей для дистанционного труда, еще 3% украинцев находятся в зоне боевых действий.

Работа во время войны

Ранее сайт "Сегодня" писал о самые популярные вакансии в разных городах Украины и сколько за них платят. В основном предлагают работу в крупных городах – Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Запорожье, а также в Кривом Роге, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.

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Среди популярных вакансий есть программисты, разнорабочие, копирайтеры, менеджеры по продажам, водители, операторы колл-центра, консультанты, повара и дизайнеры. На этих должностях можно заработать от 6500 до 170 000 грн в месяц.

Некоторые работодатели готовы нанимать людей без опыта и у них есть шанс неплохо заработать. Особенно на таких работах как копирайтер или оператор колл-центра.

В Польше также активно нанимают украинских граждан на разные должности. Есть работа для женщин, но гораздо более востребованы мужчины. Важным условием хорошей работы в соседней стране является знание польского языка. Узнайте также, что ждет украинцев на рынке труда после войны.

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Финансовый рынок
Сколько небанковских учреждений в Украине
1
Финансовые компании Финансовые компании
894
2
Кредитные союзы Кредитные союзы
205
3
Ломбарды Ломбарды
197
4
Страховщики Страховщики
145
5
Лизинговые компании Лизинговые компании
110
6
Коллекторские компании Коллекторские компании
67
7
Страховые брокеры Страховые брокеры
64
Как зачищают рынок
Победа – за Украиной
Как вам новая обложка The Economist?
Цитата дня

Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

Цитата на segodnya.ua
Владимир Зеленский Президент Украины
Первичка
Что будет с квартирами после войны?
Последствия для инвесторов
Война бьет по ценам
Что подорожало больше всего
1
Лук Лук
+33,7%
2
Морковь Морковь
+27,3%
3
Свекла Свекла
+24,8%
4
Картофель Картофель
+22,6%
5
Гречневая крупа Гречневая крупа
+11,4%
6
Яблоки Яблоки
+11%
7
Пшено Пшено
+10,4%
8
Сало Сало
+8,5%
9
Мороженая рыба Мороженая рыба
+8,2%
10
Свинина Свинина
+5,7%
Что будет дефицитом
Финансовый фронт
Будущее гривни
Энергозависимость
Кто в Европе больше всего покупает российский газ
1
Венгрия Венгрия
25%
2
Словакия Словакия
22%
3
Молдова Молдова
17%
4
Австрия Австрия
15%
5
Германия Германия
14%
6
Болгария Болгария
12%
7
Чехия Чехия
12%
Конец газовой империи РФ близок
Валюта и война
Что делать с долларами?
Как не потерять все
Green energy
Зеленая трансформация Украины
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Топливо сегодня
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ДТ
ГАЗ
-
34,00
37,50
28,37
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Україна 24

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