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СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Кадровый голод в Украине: где катастрофически не хватает работников

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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15 апреля, 14:18
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Рассказываем о наиболее популярных вакансиях в разных городах Украины и сколько за них платят
Вакансий на рынке труда достаточно много
Вакансий на рынке труда достаточно много / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала года общее количество украинцев, ищущих работу уменьшилось более чем на половину (52,2%), однако поисковые запросы на отдаленную работу снизились на 4,5% с начала года. Однако вакансий на сайтах достаточно много.

Об этом "Сегодня" рассказали специалисты Jooble.

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В основном ищут работу в крупных городах: Киев (7500 вакансий), Одесса, Днепр (1900 вакансий), Львов (59 тыс. вакансий), а также в Кривом Роге, Запорожье, Полтаве, Ровно, Ивано-Франковске и Тернополе.

Топ-10 вакансий

Наиболее популярные вакансии:

Если говорить об отдаленной работе, то наибольшей популярностью пользуются менеджеры по продажам, операторы колл-центров, программисты и дизайнеры.

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Какие зарплаты ждут после войны?

Как рассказывал ранее "Сегодня" экономист Алексей Кущ, заработная плата украинцев будет зависеть от сроков завершения войны.

Они могут быть таковыми. Первый война в Украине завершается быстро, что сделает 2022 год годом экономического падения, крупнейшего в нашей истории. После него нас ждет скорое восстановление, и, как утверждает эксперт, 2023 год может стать годом наибольшего экономического роста в нашей истории.

В таких условиях много денег будет вкладываться в инфраструктурное восстановление. И все украинцы, не выехавшие за границу, начнут работать, и их заработная плата может быть высокой.

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Второй сценарий война будет длиться долго, перспективы быстрого экономического роста исчезнут. А соответственно уровень зарплат будет достаточно низкий.

Раньше мы рассказывали, что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения, а также писали, какие отрасли в Польше страдают от войны в Украине и больше всего нуждаются в рабочей силе.

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