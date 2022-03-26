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Мужчины уехали, работы для женщин нет: как война в Украине бьет по польской экономике

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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26 марта, 16:00
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Рассказываем, какие отрасли в Польше страдают от войны в Украине и больше всего нуждаются в рабочей силе
Польше не хватает украинской рабочей силы
Польше не хватает украинской рабочей силы / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину большинство работников, в частности мужчин, вернулись, чтобы защищать государство от агрессора. Следовательно, на рынках труда за рубежом возникли проблемы. В частности, в Польше почувствовали нехватку силы после того, как украинские мужчины уехали.

Об этом рассказали в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal, передает "Минфин".

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Часть мужчин уехала, а новая сила не появляется

Польский рынок создан так, что большинство, а именно 70%, предложений на рынке труда созданы для мужчин. В Украину с начала активных боевых действий вернулись более 285 тыс. граждан, среди них больше всего мужчин. Из-за этого во многих отраслях сразу возникли проблемы.

Самый больший удар пришелся на строительную отрасль. Ранее в Польше в этой сфере работало около 400 тыс. украинцев. Отныне появился большой спрос на строителей, водителей, каменщиков и штукатуров.

Также проблемы есть в автомобильной отрасли. Известно, что именно она является третьей по объему занятости в Европе после Германии и Франции и сильнейшей по производству в Польше.

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Не хватает украинцев вообще в тех областях, где нужна физическая сила. Это, в частности:

  • тяжелая промышленность;
  • металлургическая промышленность;
  • предприятия пищевой промышленности.

Теперь поляки борются за украинских мужчин. Вакансии становятся все привлекательнее. И сейчас к вакансиям предлагают еще и помощь с переездом и устройством быта.

Для женщин, напротив, вакансий нет

Проблема в том, что не все вакансии, особенно в тяжелой промышленности, работодатели могут адаптировать под нужды женщин. Ведь многие из них приезжают с детьми, нуждающимися в уходе.

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"Учитывая тот факт, что сейчас в Польшу едут преимущественно женщины, мы призываем клиентов приспособиться к ситуации — не только по гуманитарным соображениям, но и во избежание серьезного дефицита персонала и обеспечить непрерывность производства", — рассказал генеральный директор Gremi Personal Томаш Богдевич.

Выселят ли украинских переселенцев из Польши

Раньше "Сегодня" писали, что вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что никто никуда не будет переселять украинцев, в том числе и в другие страны.

"У нас есть правило – никаких переездов. Если кто-то хочет остаться здесь, он остается, а если хочет уйти, он уходит. Мы никого не заставляем ничего делать", – заявил Качинский.

Вице-премьер также подчеркнул, что в Польше достаточно ресурсов, чтобы содержать и своих граждан, и переселенцев из других стран.

Читайте также, как украинцам подать заявку на получение помощи от польского правительства, и какие цены на жилье установили поляки в районах, расположенных вблизи границ с Украиной.

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Цитата дня

Сейчас время приступать к работе и восстанавливать экономику. Для Украины важно каждое предприятие, которое продолжает работать, а чтобы те, кто остановил деятельность, - ее возобновили.

Цитата на segodnya.ua
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