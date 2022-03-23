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В Украине изменились условия труда во время войны – что нового для рабочих

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23 марта, 15:22
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Рассказываем, как изменятся условия труда для украинцев после введения закона о либерализации трудовых отношений
В Украине новые условия отношений между работниками и работодателями
В Украине новые условия отношений между работниками и работодателями / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

23 марта президент Владимир Зеленский подписал закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения". Правила в этом документе должны создать такие условия, чтобы привлечь как можно больше работников и устранить кадровый дефицит во время войны.

Сайт "Сегодня" расскажет, что сейчас изменилось для работодателей и работников.

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Новые условия трудовых договоров

Теперь работодатели могут заключать с работниками срочные трудовые договоры. Они могут длиться как в течение всего периода военного положения, так и на время замещения другого работника.

В законе есть также пункт об остановке трудового договора. Это значит, что человек временно прекращает выполнять свои обязанности. Но договор вообще не расторгается, и возобновить работу можно будет со временем.

Также человека могут перевести на другую работу без согласия. Эта работа может быть иной, чем закреплено в трудовом договоре. Согласие человека спрашивается разве что в условиях, когда его хотят перевезти в зону боевых действий.

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Работника могут уволить в период его временной нетрудоспособности или отпуска (кроме декретного и по уходу за ребенком).

В то же время рабочий имеет право расторгнуть трудовой договор, не предупреждая работодателя об этом за 2 недели. Такое можно сделать, если человек имеет обстоятельства, связанные с боевыми действиями.

Закон также позволяет увеличить продолжительность рабочего времени на период военного положения до 60 часов в неделю. Если вы работали по сокращенной продолжительности рабочего времени, то вам ее могут поднять до 50 часов в неделю.

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Из-за боевых действий может быть и задержка зарплат. Согласно документу возобновление выплат можно начать с момента возобновления работы предприятия. Кроме того, если работодатель сможет доказать, что несвоевременно выплачивал зарплату из-за боевых действий, то его могут освободить от ответственности.

Также законом разрешено отказывать работникам в отпусках (кроме отпуска по беременности и родам и отпуска по уходу за ребенком). Но работник может просить у своего работодателя предоставлять неограниченный отпуск без сохранения зарплаты.

Какие профессии будут востребованы в Украине после войны

"Сегодня" уже писали, что сейчас большинство прогнозов по послевоенному развитию Украины базируются на предположении, что в нашей стране будет большой спрос на рабочие специальности – нужно будет восстанавливать разрушенную инфраструктуру.

Между тем часть экспертов не исключает, что США и ЕС могут пойти на более радикальные шаги для поддержки нашей экономики и, например, перенести в Украину производства, которые были закрыты в РФ. Тогда увеличится спрос на наладчиков оборудования, инженеров и других производителей.

В каких областях ожидают рабочий бум после войны, читайте в этом материале.

Читайте также, какие отрасли экономики активно будут развиваться в Украине после войны, и на сколько изменились цены на продукты в течение марта.

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Страна должна работать. Бизнес должен работать. Государство предоставило для этого максимальные налоговые, регуляторные, кредитные и финансовые стимулы. Итак, работаем. Верим в ВСУ. Приближаем победу.

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