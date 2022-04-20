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Ринок праці у квітні – що заважає українцям знайти роботу

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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20 квітня, 09:33
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Розповідаємо про головні перепони, які не дають громадянам знайти роботу
Українці назвали ряд проблем, що не дають їм знайти роботу
Українці назвали ряд проблем, що не дають їм знайти роботу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни Росії проти України багато громадян втратили роботу і мають труднощі з пошуком нової.

Як пише Work.ua, результати опитування серед їхніх користувачів показали, що є низка перешкод на шляху до фінансової безпеки.

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Найголовніша проблема в умовах воєнного стану – відсутність вакансій у місті чи селі, де проживає людина. Із нею зіткнулася третина опитаних (34%).

Якщо ж вакансії все-таки є, часто за роботу пропонують малу зарплату – на цю проблему вказали ще 21% людей. У середньому, українці воліють заробляти 15,5 тис. грн, водночас роботодавці пропонують до 13,7 тис. грн.

Ще частина людей (18%) не знають, як і де шукати роботу. Із цим простіше – слід почати з написання резюме та мотиваційного листа. Далі визначитися з вакансією та промоніторити перевірені сайти з пошуку роботи.

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Окрім цього, деяким українцям (12%) заважає в пошуку місця праці психологічний стан. Як відомо, ментальне здоров’я напряму пов’язане з фізичним, тож аби налагодити життя, потрібно насамперед заспокоїтись, наскільки це можливо.

Низка шукачів роботи (8%) зауважили, що не мають можливості фізично ходити на роботу. Дехто (4%) не має технічних можливостей для дистанційної праці, ще 3% українців перебувають в зоні бойових дій.

Робота під час війни

Раніше сайт "Сьогодні" писав про найпопулярніші вакансії в різних містах України та скільки за них платять. В основному пропонують роботу у великих містах – Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Запоріжжі, а також у Кривому Розі, Полтаві, Рівному, Івано-Франківську й Тернополі.

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Серед популярних вакансій є програмісти, різнороби, копірайтери, менеджери з продажів, водії, оператори кол-центру, консультанти, кухарі та дизайнери. На цих посадах можна заробити від 6500 до 170 000 грн за місяць.

Деякі роботодавці готові наймати людей без досвіду й у них також є шанс непогано заробити. Особливо, на таких роботах як копірайтер чи оператор кол-центру.

У Польщі також активно наймають українських громадян на різні посади. Є робота для жінок, але значно більше затребувані чоловіки. Важливою умовою для хорошої роботи в сусідній країні є знання польської мови. Дізнайтеся також, що чекає на українців на ринку праці після війни.

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110
6
Колекторські компанії Колекторські компанії
67
7
Страхові брокери Страхові брокери
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Цитата дня

Відповіддю на спробу рубльової окупації Херсонської та Запорізької областей має бути повне охоплення санкціями російської банківської та фінансової системи. Бо вони – це частина окупаційної машини.

Цитата на segodnya.ua
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Картопля Картопля
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5
Гречана крупа Гречана крупа
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6
Яблука Яблука
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7
Пшоно Пшоно
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8
Сало Сало
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9
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Що буде дефіцитом
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4
Австрія Австрія
15%
5
Німеччина Німеччина
14%
6
Болгарія Болгарія
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7
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