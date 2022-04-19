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Работа в Польше для украинцев: где больше всего требуют рабочей силы

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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19 апреля, 17:29
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Рассказываем, какие вакансии чаще всего предлагают украинцам, и сколько за это платят
Вакансий для украинцев на порталах достаточно много
Вакансий для украинцев на порталах достаточно много / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала войны на территории нашего государства у украинских беженцев, выехавших за границу, в частности в Польшу, возник вопрос поиска работы. Кому-то, если обладаешь специальными навыками и главное – языком, найти ее достаточно легко, другим для этого понадобится немало времени и нервов.

"Сегодня" расскажет вам об основных позициях, на которые устраиваются украинцы и какие вакансии им предлагают.

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На самом деле, сайтов поиска работы существует немало, это может быть и work.ua, и rabota.ua, и jooble, и europeservice и тому подобное. В основном, предлагают работу, ориентированную на мужчин, поскольку предприятия нуждаются именно в их силе. Однако из-за большого наплыва беженцев (по состоянию на 19 апреля в Польшу уже выехало 2,8 млн украинцев), а именно женщин, работодатели пытаются переформатировать свою работу под них.

Так, по данным europeservice, украинским женщинам предлагают следующие вакансии:

  • работник предприятия Balcerzak в городе Слава (заработная плата 119-150 грн за час нетто, проживание предоставляется, график 6 дней в неделю по 10 часов);
  • работник на производство мясной продукции в Познани (заработная плата 35700-42000 грн, график 6 дней в неделю по 10-12 часов, проживание предоставляется);
  • работник на производство электрических пучков в Люблине (заработная плата 115 грн в час, график 5-6 дней в неделю по 12 часов в день, проживание предоставляется).

Мужчинам предлагают гораздо больше вакансий. В дополнение к вышеупомянутым, можно найти следующие:

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  • работник на мебельном производстве (25200 грн заработная плата, график по 10 ч. 6 дней в неделю, проживание бесплатное);
  • работник на дорожных работах (111-138 грн в час, график по 12 часов 5 дней в неделю, проживание бесплатно);
  • работник производства LG Electronics (112 грн в час, график 6 дней в неделю по 10 часов, проживание бесплатное).

Также украинцы ищут работы, где не обязательно совершенное владение польским языком. В основном, это компании, ориентирующиеся на русско- или украиноязычных людей, например, консультант украинцев в банке.

Материальная помощь для беженцев в Польше

Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).

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Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.

Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего – 610.

Ранее мы рассказывали, что нужно знать украинским беженцам, которые едут в Польшу на собственном авто.

Также мы подробно рассказывали, во сколько вам обойдется проживание, питание, жилье и т.д. в Польше.

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Ответом на попытку рублевой оккупации Херсонской и Запорожской областей должен быть полный охват санкциями российской банковской и финансовой систем. Потому что они – это часть оккупационной машины.

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