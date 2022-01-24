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ПриватБанк запускает новую функцию для украинцев: кому она будет полезной

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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24 января, 18:30
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Рассказываем, почему новая функция облегчит жизнь многим предпринимателям и бизнесменам
В ПриватБанке появится новая услуга - кому она понадобится
В ПриватБанке появится новая услуга - кому она понадобится / Фото: Коллаж: Сегодня

ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса, позволяющий в онлайн режиме получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам. Сервис получил название "Бюджет", он пригодится предпринимателям и корпоративным клиентам банка.

Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.

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Как пользоваться новым сервисом:

  1. Перейдите в каталог услуг в веб-версии "Приват24".
  2. Подключите услугу "Электронный документооборот".
  3. Во вкладке "Бюджет" выберите год, за который необходимо получить информацию.
  4. Нажмите кнопку "Создать запрос".
  5. Подпишите электронной подписью (SmartID, файловым КЭП или ключом другого АЦСК).

Преимущество услуги заключается в том, что клиент может получить детализацию по видам налогов, узнать причины возникновения задолженности и оплатить долг и т.д.

Новые услуги для клиентов ПриватБанка

Недавно в ПриватБанке заработал сервис, благодаря которому можно быстро выставлять и оплачивать счета-фактуры. Его название – "Инвойсинг", он будет полезен и для покупателей .

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Преимущество Инвойсинга в том, что посредством него контрагент получает полностью заполненный платеж со всеми реквизитами плательщика, получателя, товара или услуги. После этого платеж нужно только подписать.

Кроме того, в 2022 году будут несколько раз обновлять приложение Приват24 и добавят новый функционал по дистанционному управлению депозитами. Также для клиентов банка в этом году станет доступная услуга – кредит наличными.

"Сегодня" также писали, чье заложенное имущество продал ПриватБанк , и рассказывали, какая опасность подстерегает пользователей Приват24 .

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