ПриватБанк запускает новую функцию для украинцев: кому она будет полезной

ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса, позволяющий в онлайн режиме получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам. Сервис получил название "Бюджет", он пригодится предпринимателям и корпоративным клиентам банка.
Об этом сообщает пресс-служба ПриватБанка.
Как пользоваться новым сервисом:
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- Перейдите в каталог услуг в веб-версии "Приват24".
- Подключите услугу "Электронный документооборот".
- Во вкладке "Бюджет" выберите год, за который необходимо получить информацию.
- Нажмите кнопку "Создать запрос".
- Подпишите электронной подписью (SmartID, файловым КЭП или ключом другого АЦСК).
Преимущество услуги заключается в том, что клиент может получить детализацию по видам налогов, узнать причины возникновения задолженности и оплатить долг и т.д.
Новые услуги для клиентов ПриватБанка
Недавно в ПриватБанке заработал сервис, благодаря которому можно быстро выставлять и оплачивать счета-фактуры. Его название – "Инвойсинг", он будет полезен и для покупателей .
Преимущество Инвойсинга в том, что посредством него контрагент получает полностью заполненный платеж со всеми реквизитами плательщика, получателя, товара или услуги. После этого платеж нужно только подписать.
Кроме того, в 2022 году будут несколько раз обновлять приложение Приват24 и добавят новый функционал по дистанционному управлению депозитами. Также для клиентов банка в этом году станет доступная услуга – кредит наличными.
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