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ПриватБанк запускає нову функцію для українців: кому вона буде корисною

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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24 січня, 18:30
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Розповідаємо, чому нова функція полегшить життя багатьом підприємцям та бізнесменам
У ПриватБанку з'явиться нова послуга - кому вона знадобиться
У ПриватБанку з'явиться нова послуга - кому вона знадобиться / Фото: Колаж: Сьогодні

ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу, який дозволяє в онлайн режимі отримувати актуальну інформацію про наявність або відсутність заборгованості з податків. Сервіс отримав назву "Бюджет", він знадобиться підприємцям і корпоративним клієнтам банку.

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

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Як користуватися новим сервісом:

  • Перейдіть до каталогу послуг у веб-версії "Приват24".
  • Підключіть послугу "Електронний документообіг".
  • У вкладці "Бюджет" виберіть рік, за який потрібно отримати інформацію.
  • Натисніть кнопку "Створити запит".

Підпишіть електронним підписом (SmartID, файловим КЕП або ключем іншого АЦСК).

Перевага послуги у тому, що так клієнт може отримати деталізацію за видами податків, дізнатися про причини виникнення заборгованості та оплатити борг, тощо.

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Нові послуги для клієнтів ПриватБанку

Нещавно у ПриватБанку запрацював сервіс, завдяки якому можна швидко виставляти та оплачувати рахунки-фактури. Його назва – "Інвойсинг", він буде корисний і для покупців.

Перевага Інвойсингу в тому, що за допомогою нього контрагент отримує повністю заповнений платіж з усіма реквізитами платника, одержувача, товару чи послуги. Пiсля цього платіж потрібно лише підписати.

Крім того, 2022 року кілька разів оновлюватимуть додаток Приват24 і додадуть новий функціонал з дистанційного керування депозитами. Також для клієнтів банку цьогоріч стане доступна послуга – кредит готівкою.

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"Сьогодні" також писали, чиє закладене майно продав ПриватБанк, та розповідали, яка небезпека чатує на користувачів Приват24.

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