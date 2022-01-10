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Гроші повернути важко: яка небезпека чекає на користувачів Приват24

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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10 січня, 09:55
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Розповідаємо, як користувачам вберегтися від ризиків і недопустити втрати власних коштів
Які ризики можуть чекати на користувачів Приват24
Які ризики можуть чекати на користувачів Приват24 / Фото: Колаж: Сьогодні

Мобільні додатки різноманітних банків значно полегшують життя їх клієнтів, так, найпопулярнішим з них в Україні є Приват24, який і став першим банком у смартфоні.

Як розповідають ITech, цей застосунок має і ризики, які можуть зашкодити вашими коштам.

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Отже, найбільший ризик – це викрадення коштів шахраями через мобільний застосунок. І тут найбільша проблема полягає у можливості їх повернути, оскільки кожен користувач має унікальний логін та пароль для входу в особистий кабінет, які ніхто не знає.

Відповідно, якщо хтось потрапив у ваш кабінет, це може свідчити про вашу халатність та неуважність із персональними даними, або про те, що ви власноруч перевели кошти шахраям.

Однак і тут не все однозначно, адже інколи навіть із найнадійнішими застосунками трапляються хакерські атаки і збої. Наприклад може не прийти смс-підтвердження або сповіщення про списання коштів.

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Як себе захистити?

Отже, щоб захистити себе від численних схем обману в інтернеті, а саме там найчастіше "працюють" аферисти, потрібно мати окрему віртуальну картку для операцій в мережі. Свої ж звичайні картки, потрібно використовувати для розрахунків у звичайних магазинах чи для зняття готівки, щоб їх дані не потрапляли на сумнівні сайти.

Також потрібно регулярно відслідковувати рухи коштів по вашому рахунку, щоб вчасно заблокувати карту у разі атаки.

Не забувайте оновлювати свій смартфон чи комп’ютер до останньої версії Android, iOS чи Windows. Оскільки лише на останній версії ліцензійного програмного забезпечення можуть бути встановлені найбільш актуальні антивірусні програми.

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Що зміниться для клієнтів ПриватБанку у 2022 році

Як розповіли "Сьогодні" у прес-службі ПриватБанку, цьогоріч планується декілька оновлень застосунку Приват24, зокрема додавання функціоналу з дистанційного керування депозитами.

Крім цього у додатку планують запустити надання кредитів на придбання автомобілів та кредитування на придбання вживаних автомобілів.

Обіцяють, що оновлення будуть доступні як для користувачів Android, так і iOS.

Раніше ми писали, що клієнтам ПриватБанку почали приходити небезпечні сповіщення та розповідали, за яких умов вашу картку можуть заблокувати.

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