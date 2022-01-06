Клиентам ПриватБанка рассылают опасные СМС-сообщения – что происходит

Украинцы начали получать сообщения, где им предлагают получить 1000 грн

Мошенники придумали новую схему обмана / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинцы начали получать сообщения якобы от ПриватБанка, где предлагается получить 1000 грн за "верность и преданность".

Об этом сообщили в пресс-службе ПриватБанка.

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Как работает схема: Мошенники рассылают СМС-сообщения с текстом: "Дарим 1000 UAH своим преданным клиентам". После перехода по ссылке, клиенты вводят персональные данные от своего аккаунта Приват24 на мошенническом фишинговом сайте. В результате мошенники списывают деньги со счетов.

Что советуют в ПриватБанке

Чтобы обезопасить свои средства ПриватБанк настоятельно рекомендует не реагировать на сомнительные СМС-сообщения, где предлагаются подарки. Так мошенники пытаются узнать как можно больше логинов и паролей от Приват24.

В ПриватБанке отмечают, что если вам пришло подобное СМС-сообщение, не нужно переходить по ссылке, указанной в уведомлении. Чтобы узнать, действительно ли пришло сообщение от ПриватБанка, нужно обратиться на горячую линию.

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Ранее мы писали, что мошенники придумали новую схему обмана украинцев на сайтах купли-продажи, предлагая воспользоваться новой услугой "Новой почты".

Также сообщалось, что в магазине приложений для устройств Android Google Play обнаружили 12 вредоносных программ, которые крадут банковские данные пользователей.