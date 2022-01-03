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Украинцам блокируют карточки без объяснений – что происходит

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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3 января, 15:48
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Некоторые банковские операции могут счесть подозрительными и заблокировать
Чьи банковские карты могуть заблокировать во время финмониторинга
Чьи банковские карты могуть заблокировать во время финмониторинга / Фото: Коллаж: Сегодня

Банковские карты некоторых украинцев и денежные переводы блокируют из-за усиленного финансового контроля и мониторинга. Причиной могут стать несколько транзакций на сумму 5 тыс. грн.

Об этом на специализированном сайте "Минфин" написал клиент одного из украинских банков, которому заблокировали карту.

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"На карту зашли 3 платежа на сумму 5 тысяч, заблокировали карту по неизвестным причинам", – пишет мужчина.

В частности, в Украине действует закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов", который предусматривает, что банки должны усиленно контролировать все операции с наличными.

Под особый контроль попадают анонимные переводы, когда отправитель не подтверждает свою личность во время совершения сделки.

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К примеру, через банковский терминал за один раз можно отправить не более 5 тысяч за одну операцию. Если таких операций много, банк может заподозрить клиента о том, что он пытается обойти идентификацию личности.

Согласно этому закону, усиленный контроль устанавливают над:

  • операциями с наличными деньгами;
  • операциями на нетипичные для клиента суммы или транзакциями на сумму более 400 тыс. грн;
  • переводами, которые осуществляют с участием PEP, то есть публичными лицами, в том числе , политиками;
  • операциями ФЛП и юрлиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме этого, каждый украинский банк проводит собственный финмониторинг и по своему усмотрению может заблокировать любую транзакцию, которую считает подозрительной.

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Поддельный сайт ПриватБанка

Аферисты постоянно придумывают новые схемы обмана и часто используют фишинговые сайты для обворовывания банковских счетов.

Так, одна из жертв мошенников рассказала, как с ее карты украли все сбережения с помощью фейкового сайта ПриватБанка.

Женщина продавала детские игрушки через интернет и "покупатель" сбросил ей чек об оплате, а вернее ссылку на него.

Перейдя по ссылке, женщина увидела сайт, очень похожий на оригинальный сайт Приват24. Введя личные данные для входа в приложение, женщина попала в личный кабинет, а с ее карты сняли все деньги.

"Сегодня" также рассказывали, как мошенники обворовывали украинцев притворяясь Минздравом и писали, как аферисты воруют банковские данные через мобильные приложения.

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