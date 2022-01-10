Деньги вернуть трудно: какая опасность поджидает пользователей Приват24

Рассказываем, как пользователям уберечься от рисков и не допустить потери собственных средств

Какие риски могут ждать пользователей Приват24 / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобильные приложения различных банков значительно облегчают жизнь их клиентов, так, самым популярным из них в Украине является Приват24, который и стал первым банком в смартфоне

Как рассказывают ITech, это приложение имеет и риски, которые могут нанести ущерб вашим средствам.

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Таким образом, наибольший риск – это похищение средств мошенниками через мобильное приложение. И здесь самая большая проблема заключается в возможности их вернуть, так как каждый пользователь имеет уникальный логин и пароль для входа в личный кабинет, которые никто не знает.

Соответственно, если кто-то попал в ваш кабинет, это может свидетельствовать о вашей халатности и невнимательности с персональными данными или о том, что вы собственноручно перевели средства мошенникам.

Однако и здесь не все однозначно, ведь иногда даже с самыми надежными приложениями случаются хакерские атаки и сбои. Например, может не прийти смс-подтверждение или уведомление о списании средств.

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Как защитить себя?

Таким образом, чтобы защитить себя от многочисленных схем обмана в интернете, а именно там чаще всего работают аферисты, нужно иметь отдельную виртуальную карту для операций в сети. Свои же обычные карты нужно использовать для расчетов в обычных магазинах или для снятия наличных, чтобы их данные не попадали на сомнительные сайты.

Также нужно регулярно отслеживать движения средств по вашему счету, чтобы вовремя заблокировать карту при атаке.

Не забывайте обновлять смартфон или компьютер до последней версии Android, iOS или Windows. Поскольку только на последней версии лицензионного программного обеспечения могут быть установлены наиболее актуальны антивирусные программы.

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Что изменится для клиентов ПриватБанка в 2022 году

Как рассказали в пресс-службе ПриватБанка, в этом году планируется несколько обновлений Приват24, в том числе добавление функционала по дистанционному управлению депозитами.

Кроме этого в приложении планируют запустить предоставление кредитов на покупку автомобилей и кредитование на покупку подержанных автомобилей.

Обещают, что обновления будут доступны как для пользователей Android, так и для iOS.

Ранее мы писали, что клиентам ПриватБанка начали приходить опасные уведомления и рассказывали, при каких условиях вашу карту могут заблокировать.