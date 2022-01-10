Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🔔 Угроза войны с Россией ❄ Украина в снегу 🇰🇿 Майдан в Казахстане 💼 Дело против Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Деньги вернуть трудно: какая опасность поджидает пользователей Приват24

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
10 января, 09:55
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как пользователям уберечься от рисков и не допустить потери собственных средств
Какие риски могут ждать пользователей Приват24
Какие риски могут ждать пользователей Приват24 / Фото: Коллаж: Сегодня

Мобильные приложения различных банков значительно облегчают жизнь их клиентов, так, самым популярным из них в Украине является Приват24, который и стал первым банком в смартфоне

Как рассказывают ITech, это приложение имеет и риски, которые могут нанести ущерб вашим средствам.

Реклама

Таким образом, наибольший риск – это похищение средств мошенниками через мобильное приложение. И здесь самая большая проблема заключается в возможности их вернуть, так как каждый пользователь имеет уникальный логин и пароль для входа в личный кабинет, которые никто не знает.

Соответственно, если кто-то попал в ваш кабинет, это может свидетельствовать о вашей халатности и невнимательности с персональными данными или о том, что вы собственноручно перевели средства мошенникам.

Однако и здесь не все однозначно, ведь иногда даже с самыми надежными приложениями случаются хакерские атаки и сбои. Например, может не прийти смс-подтверждение или уведомление о списании средств.

Реклама

Как защитить себя?

Таким образом, чтобы защитить себя от многочисленных схем обмана в интернете, а именно там чаще всего работают аферисты, нужно иметь отдельную виртуальную карту для операций в сети. Свои же обычные карты нужно использовать для расчетов в обычных магазинах или для снятия наличных, чтобы их данные не попадали на сомнительные сайты.

Также нужно регулярно отслеживать движения средств по вашему счету, чтобы вовремя заблокировать карту при атаке.

Не забывайте обновлять смартфон или компьютер до последней версии Android, iOS или Windows. Поскольку только на последней версии лицензионного программного обеспечения могут быть установлены наиболее актуальны антивирусные программы.

Реклама

Что изменится для клиентов ПриватБанка в 2022 году

Как рассказали в пресс-службе ПриватБанка, в этом году планируется несколько обновлений Приват24, в том числе добавление функционала по дистанционному управлению депозитами.

Кроме этого в приложении планируют запустить предоставление кредитов на покупку автомобилей и кредитование на покупку подержанных автомобилей.

Обещают, что обновления будут доступны как для пользователей Android, так и для iOS.

Ранее мы писали, что клиентам ПриватБанка начали приходить опасные уведомления и рассказывали, при каких условиях вашу карту могут заблокировать.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
Ньюсмейкер
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
Ньюсмейкер
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
Ньюсмейкер
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Ньюсмейкер
Виктория Барановская

Виктория Барановская

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Все новости
Последние новости
Показать еще
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.5

Российский рубль (₽)

0.3602

Евро (€)

31.11

#человек_сего_дня
10 января. Чарльз Пирсон. 159 лет назад (1863) начала работу первая линия лондонской подземки Metropolitan Railway, насчитывающая всего 7 станций. Так появилось первое в мире метро…
На встречу с героем!
Где лежат ваши деньги
Как будем жить в 2022-м
Загляни в будущее!
ТОП-вакансии 2021
Самые востребованные в Украине
1
Продажи
57,4 тыс.
2
IT-сфера
50,2 тыс.
3
Банки, инвестиции, лизинг
26,1 тыс.
4
Маркетинг, реклама, PR
22,3 тыс.
5
Транспорт, логистика
20,2 тыс.
На кого еще был высокий спрос?
Опрос
Игрушки на миллиарды
Откуда едет новогоднее настроение?
Получи порцию праздника
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Выбор украинцев
Лидеры авторынка 2021
1
Toyota Toyota
15,2 тыс.
2
Renault Renault
13,5 тыс.
3
Kia Kia
9,1 тыс.
4
Škoda Škoda
6,2 тыс.
5
Nissan Nissan
4,8 тыс.
Весь рейтинг
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Индекс авиакомпаний
Самые безопасные в мире
1
Emirates Airlines Emirates Airlines
95,05%
2
KLM KLM
93,31%
3
JetBlue JetBlue
91,61%
4
Delta Delta
91,55%
5
EasyJet EasyJet
91,28%
Подробнее
Рейтинг ВВП
Кто "жирует" больше всех
А что с Украиной?
Коммуналка
Сколько будем платить за доставку газа?
Узнать!
Опрос
Финансовый гороскоп на 2022
Гороскоп о деньгах для всех знаков
Кто разбогатеет?
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,82
29,80
28,22
19,28
31,79
31,29
29,98
19,48
33,99
31,18
30,19
18,82
34,99
31,96
30,81
19,64
34,99
31,96
30,81
19,36
34,99
31,96
30,81
19,64
36,09
30,89
28,60
19,01
36,97
31,96
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять