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"Новая почта" возвращает популярную услугу – что могут сделать украинцы

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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28 марта, 14:18
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Рассказываем, как будет работать новая услуга и какие исключения предусмотрены в военное время
График работы новой услуги
График работы новой услуги / Фото: Коллаж: Сегодня, Новая Почта

"Новая почта" возобновляет предоставление услуги курьерской доставки и забора товара.

Об этом компания сообщила на официальном сайте.

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"Отныне можно вызвать курьера на забор вашего товара в удобное для вас место, а ваши клиенты смогут получить заказы там, где удобно для них: в отделении, в почтомате или по адресу", – отмечается в сообщении.

Обратите внимание, что предельное время вызова курьера отличается в зависимости от населенного пункта, а актуальный график можно просмотреть здесь.

Тариф на курьерскую доставку

"Новая почта" отмечает, что тариф на курьерскую доставку остался таким, каким был перед началом полномасштабного вторжения – плюс 30 грн в тариф за доставку посылки в отделение.

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Также компания отмечает, что курьерская доставка будет работать ежедневно без выходных, однако на один час меньше отделения.

Курьеры не будут работать во время объявления воздушной тревоги (будут останавливаться и заходить в укрытие), а также во время комендантского часа.

Клиентов предупреждают, что в связи с ситуацией в стране время доставки может смещаться на сутки-двое.

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Как найти нужное отделение

Из-за ведения активных боевых действий некоторые отделения Новой почты вынуждены приостановить свою работу, и это вызывает сложности у клиентов.

Для того чтобы украинцы могли быстро найти работающее отделение и узнать график его работы, компания запустили чат-бот в мессенджере.

Найти чат-бот можно по ссылке, а работает сейчас уже более 1800 отделений компании.

"Сегодня" также писали, в какие страны "Новая почта" отправляет посылки, и рассказывали, как теперь будет работать Rozetka.

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Цитата дня

Наша цель - ни копейки в бюджет страны-агрессора. Уже много компаний поддержали Украину и уходят с российского рынка. И я уверен: те, кто еще сомневается, должны сделать верный выбор. Нельзя поддерживать военные преступления, недопустимо торговать с военными преступниками и зарабатывать на убийствах мирных людей.

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