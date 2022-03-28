"Новая почта" возвращает популярную услугу – что могут сделать украинцы

"Новая почта" возобновляет предоставление услуги курьерской доставки и забора товара.
Об этом компания сообщила на официальном сайте.
"Отныне можно вызвать курьера на забор вашего товара в удобное для вас место, а ваши клиенты смогут получить заказы там, где удобно для них: в отделении, в почтомате или по адресу", – отмечается в сообщении.
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Обратите внимание, что предельное время вызова курьера отличается в зависимости от населенного пункта, а актуальный график можно просмотреть здесь.
Тариф на курьерскую доставку
"Новая почта" отмечает, что тариф на курьерскую доставку остался таким, каким был перед началом полномасштабного вторжения – плюс 30 грн в тариф за доставку посылки в отделение.
Также компания отмечает, что курьерская доставка будет работать ежедневно без выходных, однако на один час меньше отделения.
Курьеры не будут работать во время объявления воздушной тревоги (будут останавливаться и заходить в укрытие), а также во время комендантского часа.
Клиентов предупреждают, что в связи с ситуацией в стране время доставки может смещаться на сутки-двое.
Как найти нужное отделение
Из-за ведения активных боевых действий некоторые отделения Новой почты вынуждены приостановить свою работу, и это вызывает сложности у клиентов.
Для того чтобы украинцы могли быстро найти работающее отделение и узнать график его работы, компания запустили чат-бот в мессенджере.
Найти чат-бот можно по ссылке, а работает сейчас уже более 1800 отделений компании.
"Сегодня" также писали, в какие страны "Новая почта" отправляет посылки, и рассказывали, как теперь будет работать Rozetka.