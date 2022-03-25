"Новая почта" запустила новую акцию – на что действует скидочный тариф

Рассказываем, в каких видах отделений украинцы смогут отправить груз по сниженной цене

"Новая почта" анонсировала новую акцию / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

"Новая почта" запускает скидку для украинцев к скорому сезону смены резины на летнюю.

Об этом компания сообщает у себя в соцсетях.

Реклама

В сообщении отмечается, что подавляющее большинство клиентов покупают шины в интернет-магазинах.

"Мы решили сделать скидку на доставку шин для легковых автомобилей – 40%", – отмечается в сообщении.

В итоге тариф на доставку одной шины или диска ( в зависимости от радиуса и зоны) составляет 30 грн.

Реклама

В "Новой почте" подчеркнули, что отправить или получить шины можно в любом работающем грузовом отделении, карту можно найти здесь.

Новая функция "Новой почты"

Во время войны многие отделения банков, почты, и другие учреждения были вынуждены закрыться и отследить порядок их работы крайне сложно.

"Новая почта" не исключение, однако для своих клиентов компания сделала специальный чат-бот в социальных сетях, который помогает:

Реклама

найти нужное отделение;

уточнить график его работы.

На данный момент в Украине работает более 1800 отделений и более 1800 почтоматов. В отделениях также можно снять наличку со своей карты без помощи банкомата, а также пополнить мобильный и получить денежный перевод из-за границы.

Для этого обратитесь за подсказкой к оператору на кассе и он поможет вам в совершении операции.

"Сегодня" также рассказывали, в какие страны "Новая почта" отправляет международные посылки и рассказывали, как в Украине будет работать "Укрпочта" во время войны.