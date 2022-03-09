"Новая почта" налаживает сотрудничество во время войны: как теперь будет работать Rozetka

Интернет-магазин Rozetka возобновляет доставку в отделения "Новой почты"

Rozetka возобновляет доставку в отделения "Новой почты" / Фото: УНИАН, facebook/rozetka, Коллаж: Сегодня

Война России против Украины заставила многие украинские компании изменять режим своей работы, отменять определенные услуги или вводить новые.

После временной остановки Rozetka объявила о возобновлении отгрузки заказов по Украине в отделения Новой Почты.

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Магазин будет работать с отделениями почты, которые находятся в безопасных условиях и работают.

Ориентировочно отгрузка товаров со склада будет происходить в течение 2-3 дней. А вот сроки отправки и доставки будут зависеть от того, какой будет ситуация безопасность в регионе.

В Rozetka напоминают, что пока заказы доступны только с предоплатой.

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Как узнать, какие отделения почты работают

На график "Новой почты" на ближайшее время влияет ситуация с военными действиями в Украине поэтому работа идет там, где безопасно. Ситуация меняется каждый день, поэтому информацию следует проверять постоянно. Она обновляется на официальном сайте.

По состоянию на 9 марта в большинстве областных и районных центрах отделения "Новой почты" работают с 9:00 до 17:00. В воскресенье по всей Украине выходной.

Работа "Новой почты" в условиях войны

Во всех отделениях Новой Почты, работающих по Украине, можно получить полный спектр услуг.

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Сейчас заработала услуга отправки гуманитарной помощи. Клиенты могут отправить родным, военным или нуждающимся в помощь – продукты длительного хранения, медикаменты, средства личной гигиены и другие вещи.

Все посылки, которые находятся в Новой почте, хранятся бесплатно.

К тому же, несмотря на военные действия, украинцы могут получить и отправить посылку родным или тем, кто в этом нуждается.

Ранее "Сегодня" сообщали, что пенсионеры могут оформить онлайн переадресацию выплат от Укрпочты.