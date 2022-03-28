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"Нова пошта" повертає популярну послугу – що можуть зробити українці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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28 березня, 14:18
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Розповідаємо, як працюватиме нова послуга та які винятки передбачені у воєнний час
Графік роботи нової послуги
Графік роботи нової послуги / Фото: Колаж: Сьогодні, Нова Пошта

"Нова пошта" відновлює надання послуги кур’єрської доставки та забору товару.

Про це компанія повідомила на офіційному сайті.

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"Відтепер можна викликати кур’єра на забір вашого товару у зручне для вас місце, а ваші клієнти зможуть отримати замовлення там, де зручно для них: у відділенні, у поштоматі або на адресу",- зазначається в повідомленні.

Зауважте, що граничний час виклику кур’єра відрізняється залежно від населеного пункту, а актуальний графік можна переглянути тут.

Тариф на кур’єрську доставку

"Нова пошта" наголошує, що тариф на кур’єрську доставку залишився таким, яким був перед початком повномасштабного вторгнення – плюс 30 грн до тарифу за доставку посилки у відділення.

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Також компанія зазначає, що кур’єрська доставка працюватиме щодня без вихідних, однак на одну годину менше, ніж відділення.

Кур’єри не працюватимуть під час оголошення повітряної тривоги (зупинятимуться і заходитимуть в укриття), а також під час комендантської години.

Клієнтів попереджають, що у зв’язку з ситуацією в країні час доставки може зміщуватися на добу-дві.

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Як знайти потрібне відділення

Через ведення активних бойових дій деякі відділення Нової пошти вимушені призупинити свою роботу, і це викликає складнощі у клієнтів.

Для того, щоб українці могли швидко знайти працююче відділення і дізнатись графік його роботи, компанія запустили чат-бот у месенджері.

Знайти чат-бот можна за посиланням, а працює наразі вже понад 1800 відділень компанії.

"Сьогодні" також писали, у які країни "Нова пошта" відправляє посилки, і розповідали, як тепер працюватиме Rozetka.

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Цитата дня

Наша мета – жодної копійки до бюджету країни-агресора. Вже багато компаній підтримали Україну та йдуть з російського ринку. І я впевнений: ті, хто ще сумнівається, мають зробити правильний вибір. Не можна підтримувати військові злочини, неприпустимо торгувати з військовими злочинцями та заробляти на вбивствах мирних людей.

Цитата на segodnya.ua
Андрій Єрмак Голова Офісу президента
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