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Конкурент АТБ выходит на наш рынок: чем Lidl завоюет украинцев

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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12 февраля, 10:03
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Рассказываем: супермаркет лучше дискаунтера или наоборот
Чем супермаркет лучше дискаунтера
Чем супермаркет лучше дискаунтера / Фото: Getty Images, Wikipedia, Коллаж: Сегодня

Супермаркеты предлагают своим клиентам больший выбор товаров и других услуг, нежели дискаунтер.

Об этом рассказал в своем блоге на сайте сети SPAR Роман Корсак, генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group.

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Он привел пример один из известных украинских супермаркетов и сказал, что в супермаркетах:

  • больший выбор товаров (в том числе известных национальных брендов);
  • расширенная зона фруктов-овощей;
  • высокое стабильное качество;
  • уникальные фреш-категории (собственно производство кулинарии, выпечки, кондитерских изделий, копченостей, фаст-фуда и т.п.);
  • дополнительные сервисы (возможность получить консультацию, перекусить на месте, обслуживание из-за витрин,…).

Также супермаркеты имеют качественные товары СТМ и собственного импорта, уютную атмосферу внутри заведения, уникальные экстерьеры и интерьеры. Однако будет они дороже за дискаунтеры.

Достоинства дискаунтера

Среди преимуществ дискаунтера следует выделить:

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  • скорость;
  • низкая цена;
  • широкий выбор товаров ВТМ.

Его основной недостаток — это ограниченный ассортимент и сервис.

Дискаунтер предлагает скорость, низкую цену, широкий выбор товаров ВТМ, но имеет ограниченный ассортимент и сервис. Каждой целевой аудитории подойдет разный формат торгового заведения, а часто оба: покупатели регулярно посещают и супермаркеты, и дискаунтеры.

Кто главный конкурент Lidl

Бизнес-модель Lidl в 90-х пытались копировать днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Они продавали товары на палетах, а вместо комфорта покупателям предлагали низкие цены. Но у них подобное не сработало – пришлось оборудовать стеллажи и сортировать товары для удобства покупателей.

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Крупнейшая украинская сеть АТБ насчитывает более 1200 магазинов. Она много лет работала в формате дискаунтера, но с более широким ассортиментом. Однако в последнее время компания начала менять концепцию – появились современные "черные" магазины. Также она работает над улучшением магазинов и собственных товаров.

Напомним, что залогом успеха для европейского дискаунтера есть товары собственной торговой марки, так называемые СТМ. Занимают они ориентировочно 65% всех товаров.

Раньше мы рассказывали, какие зарплаты предлагает своим работникам Lidl.

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