Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
🍾 Итоги года 2021 ▶ Новогодний плейлист 👩 Военник для женщин 🚷 Дело Порошенко
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

В Украину заходит конкурент АТБ: какие зарплаты предлагает Lidl

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
28 декабря, 13:08
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Конкуренция растет: в дополнение к войне цен, Lidl начал войну заработной платы
В сети супермаркетов Lidl зарплаты будут достаточно высокими
В сети супермаркетов Lidl зарплаты будут достаточно высокими / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Высокие зарплаты в сети супермаркетов Lidl заставляют их конкурентов действовать. Ведь, по статистике Эстонии, Lidl платит своим работникам на 25% больше средней зарплаты в этой сфере.

Об этом информирует издание Рostimees.

Реклама

Да, средняя зарплата продавцов в эстонских супермаркетах составляет 813 евро, Lidl же обещает начать платить более 1000 евро, то есть на 25% выше, сотрудникам своих магазинов А это существенно меняет ситуацию на торговом рынке.

Такой сценарий возможен и в Украине (если и у нас откроют супермаркет). Например, по данным Work.ua, средняя заработная плата кассира составляет 11500 грн. При условии, что Lidl платит своим работникам на 25% больше, кассиры будут получать свыше 14 тысяч гривен.

Как может измениться торговый рынок

По словам экспертов рынка труда, смелое предложение Lidl может изменить среднюю заработную плату в продуктовых магазинах, тем самым сделав ее более достойной.

Реклама

Это можно проследить на примере ряда восточноевропейских стран, где Lidl удивил своих конкурентов и начал войну заработной платы в дополнение к войне цен.

Например, в Эстонии Lidl надеется найти 800 сотрудников в своих магазинах с помощью более высокой зарплаты. А торговля, как и многие другие сектора, страдает недостатком рабочей силы, да и текучесть кадров в продуктовых магазинах (по статистике) намного выше: работники часто меняют работодателей.

Почему в Lidl низкие цены?

Компания покупает товар крупными партиями, соответственно и по низким ценам, и может контролировать себестоимость. Также ей не требуются посредники, которые могут увеличить конечную цену товара за счет доставки и других факторов. Но в этих супермаркетах подчас достаточно ограниченный выбор товаров.

Реклама

В супермаркетах Lidl расположено около двух тысяч уникальных продуктов. Поскольку это большие супермаркеты, то количество достаточно мало. В других подобных — больше в 10-30 раз.

Интересно, что эти магазины намного меньше крупных гипермаркетов, но больше небольших "экспресс-магазинов", что тоже положительно влияет на цены. Ведь компания экономит.

Напомним, что американка Су-Джит Лин составила свой ТОП-7 продуктов из Lidl, который собрался на украинский рынок и может составить конкуренцию АТБ, и советует попробовать их каждому.

Также мы сообщали, когда и где сеть может появиться в Украине.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Рынок труда
Гид по поиску работы: быстро и эффективно
Получить карточки с советами
БУДУЩЕЕ РЯДОМ
Как новые технологии меняют тепловую энергетику
Поехали!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.23

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.82

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Опрос
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Что по 💸 в 2022 году
Гороскоп для всех знаков зодиака
Кто будет считать деньги
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
27,98
19,23
30,75
29,98
28,98
19,48
33,49
30,55
29,81
18,76
33,99
30,96
30,15
19,64
33,99
30,96
30,15
19,36
33,99
30,96
30,15
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97

TV News

Covid’19

Главное

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять