Конкурент АТБ осваивает украинский рынок: чем Lidl покорил Европу

Рассказываем, сработает ли эта же схема в Украине

Lidl имеет некоторые отличия от АТБ / Фото: Коллаж: Сегодня, Today.ua

Залогом успеха для европейского дискаунтера есть товары собственной торговой марки, так называемые СТМ. Занимают они ориентировочно 65% всех товаров.

Об этом рассказал в своем блоге на сайте сети SPAR Роман Корсак, генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group.

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По его словам, эти товары фактически являются основой, на которой держится сеть. Для Lidl они мегаважны (занимают ориентировочно 65%), а для АТБ не только они являются залогом успеха, и занимают всего лиш 24%.

Почему товары СТМ так популярны

Популярность товаров собственной торговой марки обусловлена тем, что сети, таким образом, могут достичь максимально низкой цены.

Ведь с европейским или американским законодательством дискаунтеры (магазины с широким выбором товаров по низким ценам) не могут позволить себе торговать известными брендами по более низким ценам, чем у других игроков на рынке, потому что исходная цена должна быть фактически одинаковой для всех.

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"Развитие товаров СТМ – это единственный способ достичь низкой цены, не теряя качества и маржи. Lidl именно это и сделал", – пишет Роман Корсак.

И именно этим он покорил Европу.

Приживется ли это в Украине

Конкуренту Lidl, торговой сети АТБ, нет смысла развивать так активно товары СТМ, поскольку в Украине активно распространяется явление монополизации, которое должно быть запрещено на уровне законодательства.

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Что это значит? По словам Корсака, крупные игроки на рынке в Украине диктуют свои правила и договариваются с производителями известных брендов о входной цене, бонусах, отсрочках и т.д.

Бывают даже случаи, когда производителям запрещают проводить маркетинговые активности с другими сетями в ту же цену, которую имеет дискаунтер, угрожая штрафными санкциями или выводом товара из ассортимента.

Соответственно, если ты можешь торговать известным брендом (например, Pepsi) с ценой на полки на 20-30% ниже любой другой сети, зачем тебе развивать товары СТМ так активно, как это задумано в классической теории дискаунтера? – пишет Корсак.

Эксперт подвергает сомнению мысль, что Lidl сможет повторить такой же успех.

Появится ли Lidl в Украине

Эксперты считают, что крупнейшая европейская сеть вряд ли появится в Украине в 2022 году. Предположительно, открытие может привести к закрытию нескольких украинских сетей – "Экомаркета" и "Великої Кишені".

А запуск торговой сети займет более года, при этом официального подтверждения от компании до сих пор нет. Это связано с внутренней политикой – она не афиширует своих планов.

"Мы знаем о случаях, когда международная группа заявляла о том, что откроет свой бизнес в Украине, но несколько раз переносила запуск первого магазина, а в итоге и вовсе не запустилась или запустилась спустя годы, например как IKEA", – пояснил глава отраслевой группы по ритейлу и оптовой дистрибуции крупной компании Александр Ямпольский.

Напомним, что пока компания Lidl, которая собирается конкурировать с АТБ, только планирует открытие первых магазинов в Украине, в интернете уже полным ходом продают европейские товары из этих супермаркетов.

Раньше мы рассказывали, для кого Lidl действительно станет достойным соперником.