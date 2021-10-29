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Немецкий конкурент АТБ собрался на украинский рынок. Почему украинцы так сильно ждут эти магазины

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
29 октября, 10:20
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Компания предлагает качественные продукты по низким ценам, а на товары собственного производства – существенные скидки
Один из основных приоритетов Lidl - контроль качества
Один из основных приоритетов Lidl - контроль качества / Фото: Коллаж: Сегодня

Немецкая сеть Lidl, которая вскоре собирается зайти на украинский рынок и стать серьезным конкурентом для АТБ, покорила покупателей по всему миру не только своим контролем качества, а и многими обычными вещами, которые, со временкм превратились в "фишку" сети.

Преимущества Lidl

  • Свежая выпечка. В супермаркетах сети собственная пекарня, благодаря этому, как ттолько покупатель заходит в помещение – его окутывает приятный аромат. Хлебо-булочные изделия там пекут нескольео раз в день. А всего пекарня предлагает почти 60 наименований.
  • Качественные продукты питания. Lidl не только импортирует в свои магазины товары собственных брендов, а и договаривается с местными поставщиками и фермерами о сотрудничестве. В магазинах строго следят за качеством и свежестью продуктов.
  • Широкий ассортимент непродовольственных товаров. В Lidl можно найти товары на любой вкус. Там продают текстиль, кухонную технику, инструменты для ухода за садом и домашнего ремонта, автомобильные детали, удобную и стильную одежду и другое. Покупателям советуют покупать товары сразу, потому что, предложения будуть регулярно меняться – два раза в неделю. Таким образом, нет времени, чтобы подумать над покупкой – уже завтра товар могут убрать с прилавков или его раскупят.
  • Новые бренды. В Lidl продают 2500 различных продовольственных и непродовольственных товаров. Покупатель может выбрать, что именно и у кого именно покупать. Благодаря широкому выбору, можно купить продукцию известных торговых марок, так и собственных. Отметим, что в супермаркетаз сети 8 из 10 товаров – собственного бренда.
  • Товары на любой вкус. Благодаря широкому асортименту в супермаркетах можно удовлетворить запосы многих. Например, ценители биологических продуктов и люди с особыми диетическими потребностями, которым нужны, например, продукты без глютена и лактозы, без труда найдут их в магазинах Lidl.
  • Тематические недели. Периодически для покупателей устраивают регулярные тематические недели, во время которых предлагают специально подобранные блюда и продукты из Франции, Италии, Греции, Азии и других регионов мира.

Контроль качества в Lidl

Один из основных приоритетов Lidl – контроль качества. Он начинается еще на заводе-изготовителе. Компания тщательно выбирает производителей товаров – проводит различные аудиты и проверки и лишь тогда соглашается на сотрудничество. Кроме того, эксперты Lidl и независимые организации по тестированию постоянно проверяют качество продуктов, которые продаются под брендами супермаркета.

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Когда товары прибывают на склады, их дополнительно проверяют. Например, при получении фруктов сначала проверяется температура и упаковка, а затем проводится проверка качества на степень спелости, внешний вид, цвет, температуру, твердость, уровень сахара, сочность, размер и другие параметры, определенные в стандартах качества Lidl. Если продукты не пройдут тестирование, они не будут приняты и их немедленно возвратят производителю.

Кроме того, выборочно фрукты и овощи также выборочно отправляются в Германию для проверок на наличие пестицидов.

Отметим, что в магазинах, продукты, которые имеют дефекты или не соответствуют стандартам качества Lidl, сразу же изымаются из продажи. Компания за этим строго следит.

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Lidl – главный конкурент АТБ

Бизнес-модель Lidl в 90-х пытались копировать днепропетровские бизнесмены Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков, Виктор Карачун и Сергей Тарасюк. Они продавали товары на палетах, а вместо комфорта покупателям предлагали низкие цены. Но у них подобное не сработало – пришлось оборудовать стеллажи и сортировать товары для удобства покупателей.

Крупнейшая украинская сеть АТБ насчитывает более 1200 магазинов. Она много лет работала в формате дискаунтера, но с более широким ассортиментом. Однако в последнее время компания начала менять концепцию – появились современные черные магазины. Также она работает над улучшением магазинов и собственных товаров.

Ранее мы сообщали, что, по мнению экспертов, крупнейшая европейская сеть супермаркетов Lidl, по примеру которой открывались первые магазины АТБ, вряд ли появится в Украине в 2022 году.

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Напомним, что в Украине свой первый магазин открыла российская сеть супермаркетов Mere, которая, по мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, является спецоперацией российских спецслужб.

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