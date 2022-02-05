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СЕГОДНЯ Новости экономики Бизнес новости

Lidl заходит в Украину: заменит ли он своего конкурента АТБ

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
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5 февраля, 10:03
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Рассказываем об общих и отличительных чертах Lidl и АТБ
Lidl - потенциальный конкурент для АТБ
Lidl - потенциальный конкурент для АТБ / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

АТБ подражает своему главному конкуренту с европейского рынка. И в этом, когда Lidl еще не появился в Украине, его преимущество сегодня.

Об этом рассказал в своем блоге на сайте сети SPAR Роман Корсак, генеральный директор инвестиционной группы VolWest Group.

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"Не секрет, что сеть дискаунтеров АТБ черпала (и продолжает это делать) свое вдохновение, глядя на развитие европейских розничных игроков, в частности Lidl" , – отметил эксперт.

По его мнению, эти две сети идентичны. Факторы, приносящие успех им обоим, фактически одинаковы:

  • низкая цена;
  • скорость;
  • ограниченность ассортиментного предложения;
  • акцент на товары СТМ;
  • высокая эффективность процессов;
  • автоматизация.

Роман Корсак говорит, что даже экстерьер и форма зданий, которые они строят для своих торговых заведений, похожи друг на друга. Так что, согласно вышеперечисленному, можно с уверенностью сказать: формат дискаунтера Lidl подходит украинскому рынку.

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А ответ на вопрос: заменит ли он АТБ, останется открытым. Ведь Lidl и АТБ придется в прямом смысле воевать за своих потенциальных клиентов.

Залог успеха Lidl

Залогом успеха для европейского дискаунтера являются товары собственной торговой марки, так называемые СТМ. Занимают они ориентировочно 65% всех товаров.

По словам Романа Корсака, эти товары фактически являются основой, на которой держится сеть. Для Lidl они мегаважны (занимают ориентировочно 65%), а для АТБ не только они являются залогом успеха, и занимают всего лиш 24%.

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"Развитие товаров СТМ – это единственный способ достичь низкой цены, не теряя качества и маржи. Lidl именно это и сделал", – пишет Роман Корсак.

И именно этим он покорил Европу.

Напомним, что эксперты считают: самая большая европейская сеть вряд ли появится в Украине в 2022 году. Вероятно, открытие может привести к закрытию нескольких украинских сетей – "Экомаркета" и "Великої Кишені".

Ранее мы рассказывали, какие зарплаты предлагает своим работникам Lidl.

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