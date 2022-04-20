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"Денежные" профессии будущего – в каких сферах украинцы будут зарабатывать больше всего

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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20 апреля, 15:23
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Рассказываем о том, какие профессии станут самыми популярными в Украине в ближайшее время
Война внесла коррективы на рынок труда
Война внесла коррективы на рынок труда / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В условиях войны ситуация с работой довольно сложная – часть людей потеряли ее из-за обстрелов, часть – из-за экономической ситуации в стране.

Экономист Национального банка Владислав Филатов проанализировал ситуацию на рынке труда и спрогнозировал в блоге на "Экономической правде", какие профессии будут наиболее нужными в новых реалиях, а соответственно, и хорошо оплачиваемыми. Редакция "Сегодня" предлагает узнать, сколько сейчас зарабатывают украинцы в этих сферах.

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Профессиональные военные

Даже в современном мире цивилизованное государство должно иметь профессиональную армию как гарантию безопасности и процветания. Вооруженные силы Украины показали себя как специалисты и мощные защитники, поэтому желание стать военнослужащими будет у многих – как у мужчин, так и у женщин.

Во время военного положения военным, кроме зарплат, выплачивают дополнительное вознаграждение, поэтому стрелок Сухопутных войск зарабатывает 43 тыс. грн, командир бригады – 62 тыс. грн. До 100 тыс. грн в месяц можно получить дополнительно за участие в боевых действиях, не говоря о доплатах за сбитую технику и разнообразные программы соцобеспечения контрактников.

Психологи

Война – эмоционально сложная вещь, так что еще долго в Украине будет спрос на квалифицированных специалистов, которые помогают преодолеть трудности. Отдельная категория, на которую будет спрос, – военный психолог. По словам Владислава Филатова, они станут инструкторами, необходимыми по всему миру.

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Сейчас на рынке труда психологи могут заработать в среднем до 30 тысяч гривен в месяц. Можно найти предложения до 55 тысяч гривен. В частных заведениях платят больше, но самые высокие ставки как раз в воинских частях, куда берут даже гражданских, но с опытом работы.

Врачи

Профессии медицинской отрасли всегда были нужны, но война заставила пересмотреть ситуацию и побуждать к увеличению зарплат для профессиональных врачей. Ожидается, что в Украине будет активно развиваться эта сфера, в том числе благодаря инвестициям из стран ЕС.

Сейчас украинские врачи зарабатывают в среднем от 6000 до 30 000 грн. Более высокие зарплаты у работников частных клиник, офтальмологов, ветеринаров. Дипломированные косметологи и дерматологи зарабатывают до 55 тыс. грн в месяц, а наибольшие суммы платят стоматологам – до 125 тыс. грн в месяц.

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Строители и архитекторы

После победы в Украине придется восстанавливать инфраструктуру. Впрочем, целесообразно будет подойти к строительству с умом и оборудовать всем необходимым обновленные постройки – бомбоубежищами, толстыми стенами, аварийными лестницами. Специалисты должны спланировать логистику и учесть все мельчайшие нюансы. Увеличится спрос и на автоматизацию строительства и соответствующую технику.

Среднестатистический архитектор в Украине зарабатывает до 18 тыс. грн., руководитель проекта – до 50 тыс. грн. Разнорабочие могут получить до 20 тыс. грн, есть спрос на утеплителей фасадов (до 40 тыс. грн), высоко ценят мастеров-строителей, зарабатывающих до 120 тыс. грн в месяц.

Энергетики

В условиях войны украинцы поняли, что энергетические ресурсы – важный приоритет. После отказа от российских энергоносителей в Украине будет развиваться альтернативная энергетика – это биотопливо, биогаз, ветряная, гидро- и солнечная энергетика, а также добыча сланцевого газа, нефти и угля.

На рынке потребуются новые работники, а имеющиеся будут переквалифицироваться. Потребуется как грубая, так и мягкая рабочая сила. Имеющиеся сейчас на рынке труда предложения предусматривают зарплату в 15-30 тыс. грн в месяц для энергетиков.

Инженеры и ученые

Небывалый толчок получит оборонная промышленность – украинцев будут активно привлекать к разработкам разнообразной техники. Нужны будут инженеры, ученые и предприниматели, которые будут вносить свой вклад в оборону страны. Сейчас украинские инженеры зарабатывают в среднем до 30 тыс. грн в месяц.

Преподаватели

Чтобы получить квалифицированный персонал, нужны люди, которые разбираются в определенной сфере и готовы учить людей. Это как преподаватели в классическом понимании, так и наставники онлайн. Главным требованием к педагогам будет способность адаптироваться и обучаться самим.

Сейчас в государственных учебных заведениях педагоги получают до 10 тыс. грн заработной платы. В частных структурах в среднем 20 тыс. грн. Преимущество онлайн-школ еще и в том, что можно работать удаленно.

Микропредприниматели

Украинский бизнес преодолеет все трудности и будет работать на экспорт с новой силой. Будет спрос на фрилансеров и работников, которые могут предоставлять услуги на аутсорс – программисты, дизайнеры, консультанты, коммуникационники, инженеры, преподаватели и т.д.

Активно будет развиваться соответствующая инфраструктура – сервисы по поиску заказов, коворкинги, сфера логистики, а также мелкое предпринимательство.

Сейчас программисты зарабатывают в среднем 55-70 тыс. грн в месяц. Профессиональные переводчики получают 30-35 тыс. грн. Приблизительно столько же зарабатывают логисты. Активно развиваются продажи на таких ресурсах, как Etsy.

Бизнес в условиях войны

Многие предприниматели из-за сложной экономической ситуации в Украине вынуждены закрыть или продать собственный бизнес. Активно продают свое дело предприниматели во Львовской области – это разные сферы, от сферы обслуживания и общественного питания до производства продукции из резины и фермерских хозяйств.

По итогам марта украинский бизнес потерял 85 млрд долларов, больше всего убытков в сфере торговли. На фоне этого выросла безработица, ведь треть работников пришлось уволить, еще столько же вынуждено отправить в отпуск.

Сайт "Сегодня" публиковал информацию о самых популярных вакансиях в разных городах Украины и сколько за них платят. Узнайте также, что ждет украинцев на рынке труда после войны.

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