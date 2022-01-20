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Более 1000 грн за доставку "Новой почтой": за что внезапно заплатила клиентка

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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20 января, 09:54
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Клиентка "Новой почты" рассказала, как заплатила большую лишнюю сумму из-за невнимательности оператора
Клиентку не предупредили о дополнительной упаковке
Клиентку не предупредили о дополнительной упаковке / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиентка "Новой почты" рассказала о странной ситуации, которая произошла с упаковкой ее посылки. За отправление женщине пришлось заплатить 1061 грн.

О происшествии украинка написала пост на своей страничке в Facebook.

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Клиентка пыталась отправить в Винницкую область стол для реабилитации с помощью OLX-доставки, однако оператор отделения сказал, что из-за объема посылку придется оформлять как обычную доставку.

Женщина отмечает, что стол был упакован в пленку и скотч. Уже дома она отправила скан чека покупателю и тот очень удивился сумме доставки, которую он должен оплатить – 1061 грн.

Тогда клиентка позвонила в службу поддержки "Новой почты", где узнала, что оператор включил 376 гривен за упаковку, хотя ее об этом не предупреждали.

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Женщина оформила жалобу, где описала, что оператор не уточнил, нужна ли дополнительная упаковка и не объяснил, как изменится стоимость. Также в посте сообщается, что в выданном чеке написана только стоимость доставки и не указана никакая упаковка.

При повторном обращении в контакт-центр клиентка получила ответ о том, что у оператора уточнили и он заверил, что предупреждал ее. Украинке посоветовали быть более внимательной и не стали выслушивать обвинения.

"Клиент получил стол и прислал фото упаковки – полупустого деревянного "ШКАФА", в котором на дне лежал достаточно большой стол. Вывод – Будьте внимательны с "Новой Почтой", иначе "сам дурак", – пишет женщина.

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Что ответили в "Новой почте"?

Сотрудники отреагировали на жалобу и уточнили все детали ситуации. В компании отметили, что допускают возможность того, что отправитель не обратил внимание на информацию и чек.

Несмотря на это, "Новая почта" предложила компенсировать стоимость упаковки (376 грн), на которую клиент не рассчитывал, в качестве лояльности.

"Новая почта" меняет тарифы

С 1 января в Украине начали действовать новые тарифы на доставку. Также "Новая почта" запустила дополнительную услугу по доставке документов за 40 гривен.

Акционная цена на доставку почтоматами будет действовать весь первый квартал 2022 года, а с 1 апреля поднимется с 35 до 45 грн.

Также "Новая почта" изменяет принцип расчета цены и упрощает тарифные зоны, теперь их всего три:

  • в черте города и его пригороде;
  • между городами Украины;
  • в или из поселка городского типа или села.

"Сегодня" также писали, могут ли вам отказать в отправке посылки из-за коробки, и сделали большое интервью с СЕО Новой почты Глобал.

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