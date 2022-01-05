Собственная авиакомпания и ТОП карантинных заказов: СЕО "Новой почты Глобал" об украинской доставке

СЕО "Новая почта Глобал" Юрий Беневитский рассказал о главных изменениях в мировой логистике за этот год

Эксклюзив СЕО "Новой почты" Юрия Беневицкого / Фото: Коллаж: Сегодня

Затяжной карантин вынудил весь мир перейти в онлайн сферу и доставка стала одной из самых востребованных услуг во всех сферах жизни людей.

О том, как за этот непростой год изменились цены на логистику, что чаще всего заказывали и отправляли украинцы за границу, а также о запуске целой авиакомпании, "Сегодня" в интервью рассказал СЕО "Новой почты Глобал" Юрий Беневитский.

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Карантин уничтожил привычную модель

Карантин действительно поменял работу компании, потому что были разрушены привычные маршруты, которыми мы пользовались до пандемии.

Они были просто остановлены и пришлось перестраивать всю логистическую модель: маршруты, способы доставки, комбинировать разные виды транспорта.

Так мы начали активно использовать мультимодальную доставку. Когда на разных участках пути работают разные виды транспорта, используются транзитные хабы для перегрузки и переоформления.

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"Несмотря на то, что большинство сотрудников в карантинном периоде перешли на удаленную работу, качество и темпы работы не снизились, а наоборот – количество заказов и отправлений выросло", – говорит Юрий Беневитский.

За прошлый год "Новая почта Глобал" доставила 7 млн международных посылок, а в этом году уже более 8,1 млн за 11 месяцев.

Для того, чтобы сохранить скорость доставки при увеличении объемов посылок, мы решили переориентировать часть логистических потоков ближе к западной границе. Поэтому запустили туда чартерные рейсы и открыли новую сортировочную станцию во Львове.

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Что заказывали чаще всего?

Карантин изменил больше не приоритеты потребителей, а дал возможность многим попробовать покупать онлайн.

Ранее украинцы опасались онлайн-шоппинга по разным причинам: в первую очередь, боялись оплачивать покупки банковской картой на международных интернет-магазинах, а, во-вторых, они не знали доставят ли им товар или нет, и что делать, если товар не подойдет.

Но когда у людей просто не осталось выхода, они начали покупать в интернете, в том числе и на международных онлайн-площадках, считает Юрий Беневитский.

"Соответственно помимо тех товаров, которые они покупали ранее, люди начали заказывать БАДы, одежду, обувь, косметику, электронику, детские товары, средства индивидуальной защиты", – отмечает СЕО "Новой почты Глобал".

Больше всего товара покупают, конечно же, в Китае, отмечает спикер, а средний чек этих товаров колеблется от 13 до 15 долларов. Ежемесячно из Китая оформляется более 620 тыс. посылок.

На втором месте покупки в Соединенных Штатах. Средний чек из США порядка 72 долларов. Но при этом вес посылки больше, около 2-х килограмм, средний вес посылки из Китая около 250 грамм.

Куда украинцы отправляют посылки?

Чаще всего украинцы отправляют посылки покупателям из международных маркетплейсов, на которых торгуют своими товарами ручной работы.

Это в первую очередь:

Etsy;

Amazon;

eBay.

В США идет больше хендмейда, а в Европу – B2B-грузов. Меньшая часть в другие страны, такие как Австралия, Китай, Ближний и Дальний Восток, отмечает Беневитский.

Чем отличаются украинцы от европейцев и американцев?

Иностранцы уже давно покупают то, что им нужно на абсолютно разных международных площадках независимо от того, в какой стране находится товар.

"Они к этому относятся легче и спокойнее, так как значительно старше в этом опыте. Украинцы только к этому подходят – у нас всего 8,8% онлайн-покупок. Мы научились покупать онлайн в Украине, теперь учимся покупать онлайн по всему миру", – заявил Юрий Беневитский.

Куда и когда будет летать Supernova Airlines?

Компания Supernova Airlines появилась потому что, на сегодняшний день, это потребность "Новой почты Глобал". Мы для своих клиентов обеспечиваем качество сервиса и срок доставки. Для того чтобы это обеспечить нам необходимо контролировать цепочку авиадоставки.

Соответственно, мы создали свою авиакомпанию для того, чтобы обеспечить ту потребность в сроках и качестве для наших клиентов, которую мы обещаем.

"Опять же, "ковидный" период внес определенный дисбаланс и нарушения в работу авиационных компаний. Нами было принято решение пойти в авиакомпанию для того, чтобы мы выполняли свои обещания, а срок доставки был максимально быстрый", – отметил СЕО "Новая почта Глобал".

На сегодняшний день рейсы будут осуществляться в три региона - США, Китай и Европа.

Сейчас мы не планируем, что это отразиться на стоимости доставки. Но при этом точно отразиться на прогнозировании и сроках доставки в лучшую сторону, обещает СЕО.

Если мы пообещаем доставку в 4 дня, значит это будет 4 дня. Если мы сейчас обещаем доставить от 8 дней, то получается от 4 до 8 дней. А мы хотим доставлять до 5 дней.

Все что мы делаем, все наши инновации, все эти открытия которые осуществляем здесь внутри операционно – все направлено исключительно на опыт удовлетворенности клиента в сроках, качестве и цене.

Карантин изменил цены?

За последний год у всех логистических операторов очень изменились маршруты. Поэтому на некоторых участках логистики цены поменялись, а где-то удалось удержать на прежнем уровне и даже оптимизировать.

"Например, некоторые направления подорожали более чем в 2,5−3 раза. Из Китая стоимость авиадоставки 1 килограмма груза до локдауна — 3−4 долл., а во время локдауна доходила до 10−12 долл.", – сказал Юрий Беневитский.

Это был сложный период, но он нас многому научил. Если раньше мы знали о том, что другие логистические модели существуют, то в локдаун не было варианта "а давайте попробуем".

Мы действовали. Поэтому главной заслугой команды стало то, что мы не подняли цены для клиентов, понимая, что люди попали в такую же ситуацию, что и мы.

"Сегодня" также писали, как изменятся тарифы на доставку "Новой почтой" с 1 января и разбирались, могут ли почтовые операторы отказать вам в отправке посылки из-за коробки.