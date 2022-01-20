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Понад 1000 грн за доставку "Новою поштою": за що раптово заплатила клієнтка

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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20 січня, 09:54
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Клієнтка "Нової пошти" розповіла, як заплатила велику зайву суму через неуважність оператора
Клієнтку не попередили про додаткову упаковку
Клієнтку не попередили про додаткову упаковку / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнтка "Нової пошти" розповіла про дивну ситуацію, що сталася з упаковкою її посилки. За відправлення жінці довелося заплатити 1061 грн.

Про подію українка написала пост на своїй сторінці у Facebook.

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Клієнтка намагалася відправити до Вінницької області стіл для реабілітації за допомогою OLX-доставки, проте оператор відділення сказав, що через об'єм посилку доведеться оформляти як звичайну доставку.

Жінка зазначає, що стіл був упакований у плівку та скотч. Вже вдома вона відправила скан чека покупцеві і той дуже здивувався сумі доставки, яку він має сплатити -1061 грн.

Тоді клієнтка зателефонувала до служби підтримки "Нової пошти", де дізналася, що оператор додав 376 гривень за упаковку, хоча її про це не попереджали.

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Жінка оформила скаргу, де описала, що оператор не уточнив, чи потрібна додаткова упаковка і не пояснив, як зміниться вартість. Також у пості повідомляється, що у виданому чеку написана лише вартість доставки та не вказана жодна упаковка.

Під час повторного звернення до контакт-центру клієнтка отримала відповідь, що у оператора уточнили і він запевнив, що попереджав її. Українці порадили бути більш уважною та не стали вислуховувати звинувачення.

"Клієнт отримав стіл і надіслав фото упаковки – напівпорожньої дерев'яної "ШАФИ", в якій на дні лежав досить великий стіл. Висновок – Будьте уважні з "Новою Поштою" або "сам дурень", – пише жінка.

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Що відповіли у "Новій пошті"?

Співробітники відреагували на скаргу та уточнили всі деталі ситуації. У компанії зазначили, що припускають можливість того, що відправник не звернув увагу на інформацію та чек.

Попри це, "Нова пошта" запропонувала компенсувати вартість упаковки (376 грн), на яку клієнт не розраховував, як лояльність.

"Нова пошта" змінює тарифи

З 1 січня в Україні почали діяти нові тарифи на доставку. Також "Нова пошта" запустила додаткову послугу з доставки документів за 40 грн.

Акційна ціна на доставку поштаматами діятиме весь перший квартал 2022 року, а з 1 квітня підніметься з 35 до 45 грн.

Також "Нова пошта" змінює принцип розрахунку ціни та спрощує тарифні зони, тепер їх лише три:

  • у межах міста та його передмісті;
  • між містами України;
  • або з селища міського типу чи села.

"Сьогодні" також писали, чи можуть вам відмовити у відправленні посилки через коробку, та зробили велике інтерв'ю із СЕО Нової пошти Глобал.

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