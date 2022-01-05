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Власна авіакомпанія та ТОП карантинних замовлень: СЕО "Нової пошти Глобал" про українську доставку

Інтерв'ю
Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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5 січня, 16:40
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СЕО "Нова пошта Глобал" Юрій Беневітський розповів про головні зміни у світовій логістиці за цей рік
Ексклюзив СЕО "Нової пошти" Юрія Беневицького
Ексклюзив СЕО "Нової пошти" Юрія Беневицького / Фото: Колаж: Сьогодні

Затяжний карантин змусив увесь світ перейти в онлайн сферу і доставка стала однією з найпопулярніших послуг у всіх сферах життя людей.

Про те, як за цей непростий рік змінилися ціни на логістику, що найчастіше замовляли й надсилали українці за кордон, а також запуск цілої авіакомпанії, "Сьогодні" в інтерв'ю розповів СЕО "Нової пошти Глобал" Юрій Беневітський.

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Карантин знищив звичну модель

Карантин справді змінив роботу компанії, тому що було зруйновано звичні маршрути, якими ми користувалися до пандемії.

Вони просто зупинені і довелося перебудовувати всю логістичну модель: маршрути, способи доставки, комбінувати різні види транспорту.

Так ми почали активно використовувати мультимодальну доставку. Коли на різних ділянках шляху працюють різні види транспорту, використовуються транзитні хаби для перевантаження та переоформлення.

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"Незважаючи на те, що більшість співробітників у карантинному періоді перейшли на віддалену роботу, якість та темпи роботи не знизилися, а навпаки – кількість замовлень та відправлень зросла", – каже Юрій Беневітський.

За минулий рік "Нова пошта Глобал" доставила 7 млн міжнародних посилок, а цього року вже понад 8,1 млн. за 11 місяців.

Щоб зберегти швидкість доставки при збільшенні обсягів посилок, ми вирішили переорієнтувати частину логістичних потоків ближче до західного кордону. Тому запустили туди чартерні рейси та відкрили нову сортувальну станцію у Львові.

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Що замовляли найчастіше?

Карантин змінив не пріоритети споживачів, а дав можливість багатьом спробувати купувати онлайн.

Раніше українці побоювалися онлайн-шопінгу з різних причин: насамперед боялися оплачувати покупки банківською карткою на міжнародних інтернет-магазинах, а по-друге, вони не знали, чи доставлять їм товар чи ні, і що робити, якщо товар не підійде.

Та коли у людей просто не залишилося виходу, вони почали купувати в інтернеті, зокрема, й на міжнародних онлайн-майданчиках, вважає Юрій Беневітський.

"Відповідно, крім тих товарів, які вони купували раніше, люди почали замовляти БАДи, одяг, взуття, косметику, електроніку, дитячі товари, засоби індивідуального захисту", – зазначає СЕО "Нової пошти Глобал".

Найбільше товару купують, звичайно ж, у Китаї, зазначає спікер, а середній чек цих товарів коливається від 13 до 15 доларів. Щомісяця з Китаю оформляється понад 620 тис. посилок.

На другому місці покупки у Сполучених Штатах. Середній чек зі США близько 72 доларів. Та водночас вага посилки більша, близько 2-х кілограмів, середня вага посилки з Китаю близько 250 грам.

Куди українці надсилають посилки?

Найчастіше українці надсилають посилки покупцям з міжнародних маркетплейсів, на яких торгують своїми товарами ручної роботи.

Це насамперед:

  • Etsy;
  • Amazon;
  • eBay.

У США йде більше хендмейду, а до Європи – B2B-вантажів. Найменша частина до інших країн, таких як Австралія, Китай, Близький та Далекий Схід, зазначає Беневітський.

Чим відрізняються українці від європейців та американців?

Іноземці вже давно купують те, що їм потрібне на абсолютно різних міжнародних майданчиках незалежно від того, в якій країні перебуває товар.

"Вони до цього ставляться легше і спокійніше, оскільки значно старші у цьому досвіді. Українці лише до цього підходять – у нас лише 8,8% онлайн-покупок. Ми навчилися купувати онлайн в Україні, тепер вчимося купувати онлайн у всьому світі", – заявив Юрій Беневітський.

Куди й коли літатиме Supernova Airlines?

Компанія Supernova Airlines з'явилася тому, що на сьогодні це потреба "Нової пошти Глобал". Ми для своїх клієнтів забезпечуємо якість сервісу та строк доставки. Для того щоб це забезпечити нам необхідно контролювати ланцюжок авіадоставки.

Відповідно, ми створили свою авіакомпанію для того, щоб забезпечити потребу в термінах і якості для наших клієнтів, яку ми обіцяємо.

"Знову ж таки, "ковідний" період вніс певний дисбаланс та порушення у роботу авіаційних компаній. Нами було ухвалено рішення піти в авіакомпанію для того, щоб ми виконували свої обіцянки, а строк доставки був максимально швидким", – зазначив СЕО "Нова пошта Глобал".

На сьогодні рейси здійснюватимуться у три регіони – США, Китай та Європа.

Зараз ми не плануємо, що це вплине на вартість доставки. Та водночас точно позначиться на прогнозуванні та термінах доставки на краще, обіцяє СЕО.

Якщо ми пообіцяємо доставку в 4 дні, значить це буде 4 дні. Якщо ми зараз обіцяємо доставити до 8 днів, то виходить від 4 до 8 днів. А ми хочемо доставляти до 5 днів.

Все що ми робимо, всі наші інновації, всі ці відкриття, які здійснюємо тут всередині операційно – все спрямоване виключно на досвід задоволеності клієнта в термінах, якості та ціні.

Карантин змінив ціни?

За останній рік у всіх логістичних операторів дуже змінилися маршрути. Тому на деяких ділянках логістики ціни змінилися, а десь вдалося утримати на колишньому рівні і навіть оптимізувати.

"Наприклад, деякі напрямки подорожчали більш ніж у 2,5-3 рази. З Китаю вартість авіадоставки 1 кілограма вантажу до локдауну – 3-4 дол., а під час локдауну доходила до 10-12 дол.", – сказав Юрій Беневітський.

Це був складний період, але він нас багато чого навчив. Якщо раніше ми знали про те, що інші логістичні моделі є, то в локдаун не було варіанту "а давайте спробуємо".

Ми діяли. Тому головною заслугою команди стало те, що ми не підняли ціни для клієнтів, розуміючи, що люди потрапили до такої ж ситуації, що й ми.

"Сьогодні" також писали, як зміняться тарифи на доставку "Новою поштою" з 1 січня і розбиралися, чи можуть поштові оператори відмовити вам у відправленні посилки через коробку.

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