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"Реставрували по-своєму". "Нова пошта" привезла клієнтці розчавлене старовинне крісло

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
30 грудня, 12:10
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Чи отримає клієнтка компенсацію за зламану річ – ексклюзивна відповідь "Нової пошти"
Что случилось с креслом клиентки
Что случилось с креслом клиентки / Фото: Колаж: Сьогодні

"Нова пошта" доставила клієнтці роздавлену посилку, де перевозили 70-річне крісло на реставрацію. В результаті пошкодження упаковки – меблі зламались.

Про це у Instagram повідомила користувачка, яка і отримала зламану річ.

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За словами жінки, вона заплатила за доставку 600 грн, а її термін навіть затримали на 4 дні.

"Це крісло мені відправила подруга на реставрацію. А "Новая пошта" вирішили "реставрувати" по своєму", – розповідає дівчина в сторіс.

Клієнтка також додала відео, на якому видно, що у крісла зламаний каркас. Тоді обурена жінка звернулась до служби підтримки "Нової пошти", де описала ситуацію та зазначила, що кріслу цілих 70 років.

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Клієнтка отримала зламане крісло, яке мала реставрувати

Співробітники "Нової пошти" відреагували у особистих повідомленнях і попросили номер накладної, для детального з’ясування ситуації та вибачились перед жінкою.

Ми зробили запит до прес-служби оператора і дізналися, що клієнтці запропонували варіант компенсації на який вона погодилась.

"Ми оперативно зв'язалися з отримувачем та запропонували варіант компенсації, з яким клієнт погодився. Хочемо зауважити, що у накладній була вказана оголошена вартість у розмірі 200 грн", – зазначили представники "Нової пошти".

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Також вони вкотре попросили вказувати реальну оголошену вартість посилки, щоб отримати пристойну компенсацію у разі непередбачуваної ситуації.

Як працюватиме "Нова пошта" на зимові свята

Перед Новим роком та Різдвом поштові оператори працюють у посиленому режимі, оскільки усі замовляють безліч подарунків собі та своїм рідним.

Саме тому відділення "Нової пошти" працюватимуть у п'ятницю, 31 грудня, однак за графіком суботи. Вихідними у святковий період будуть лише 1 та 7 січня. Однак, навіть у цей період можна отримати завантажені заздалегідь посилки з поштомату.

"Сьогодні" також розповідали, як зміняться тарифи "Нової пошти" у 2022 році та писали, чи може поштовий оператор відмовити у відправленні через коробку.

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